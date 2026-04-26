Presidente Kast: "No tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños"

En una intensa gira territorial por la Región del Biobío, el Presidente José Antonio Kast salió al paso de las críticas por los supuestos recortes en programas sociales. Durante el encuentro ciudadano “Presidente Presente”, realizado en el Colegio Creación de Concepción, el jefe de Estado fue enfático en desmentir que su administración planee eliminar beneficios escolares.

“No tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños”, aseguró Kast ante vecinos y dirigentes, explicando que el foco actual está en realizar un “cambio radical” para ordenar la gestión de la Junaeb. El Mandatario vinculó esta ofensiva comunicacional a una mala interpretación de procesos administrativos internos de Hacienda, reafirmando que la prioridad sigue siendo la eficiencia estatal sin afectar a los sectores vulnerables.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien acompañó al Presidente en la actividad, calificó las versiones de recortes como noticias falsas. Explicó que el documento filtrado es una circular habitual de la Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social para analizar el desempeño de los programas públicos de cara al presupuesto del próximo año.

“Es el puntapié inicial para iniciar una conversación entre Hacienda y los otros ministerios. Lo que apareció en redes es una mentira tras otra”, aseveró Rodríguez, recordando que el proceso legislativo finaliza con la presentación de la ley en septiembre.

Impulso a la Reconstrucción Nacional con sello territorial

El despliegue en Concepción forma parte de una estrategia para acercar el proyecto de Reconstrucción Nacional a la ciudadanía. Según fuentes de La Moneda, este formato de conversatorios se inspira en los antiguos consejos comunitarios de Álvaro Uribe, buscando una interacción directa para recoger demandas locales sobre empleo, seguridad y educación.

Esta “forma de gobernar en terreno” continuará la próxima semana en distintas zonas del país, mientras el Ejecutivo intenta fortalecer el respaldo político para su agenda legislativa miscelánea, la cual considera prioritaria para la reactivación económica en este 2026.

Tras su paso por la capital regional, el Presidente se trasladará este domingo a la comuna de Los Álamos, en la Provincia de Arauco. Allí encabezará la ceremonia en memoria de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, asesinados en Cañete hace dos años.

Kast concluirá su gira en el complejo Lomas Verdes, donde sostendrá un almuerzo privado con funcionarios policiales en el marco del 99° aniversario de Carabineros. Se espera que en esta instancia el Mandatario refuerce los mensajes de respaldo institucional que han marcado su agenda de seguridad en las últimas semanas.