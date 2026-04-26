Minsal descarta recortes y asegura continuidad de programas PRAIS y Prevención del Suicidio

El Ministerio de Salud (Minsal) descartó de forma categórica que se haya decidido la eliminación de programas asistenciales críticos. La aclaración surge tras la filtración de una minuta del Ministerio de Hacienda que sugería descontinuar 25 líneas programáticas, entre las que figuraban el Plan de Acceso para Personas Migrantes, el Apoyo a la Identidad de Género, el Programa de Salud Trans y el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

Según consignó Emol, a través de un comunicado, la cartera sanitaria enfatizó que “no se ha eliminado ningún programa ni se ha adoptado decisión alguna que afecte las atenciones”. Según explicaron, los documentos conocidos corresponden a la etapa inicial y técnica de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2026, proceso que es encabezado habitualmente por Hacienda y la Dipres.

Desde el Minsal puntualizaron que los oficios enviados a las distintas carteras operan como lineamientos para elaborar propuestas y no como sentencias definitivas sobre los recursos. “No son decretos de recorte ni decisiones tomadas”, recalcaron, recordando que la discusión oficial comenzará recién en septiembre, cuando el proyecto ingrese al Congreso para ser debatido por parlamentarios, gremios y organismos técnicos.

La autoridad realizó un llamado a la calma para las familias y usuarios del sistema público, especialmente aquellos vinculados al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), asegurando que ninguna discusión administrativa pondrá en riesgo la continuidad de las prestaciones sanitarias esenciales.

Ajustes solo por baja efectividad

La cartera sentenció que las prioridades se definen siempre en función del derecho a la atención. No obstante, admitieron que, como es norma cada año, se realizará una revisión de la oferta programática. Bajo esta lógica, se ajustarán únicamente aquellos planes que no estén cumpliendo con los objetivos de cobertura para los cuales fueron diseñados originalmente.

Esta respuesta busca neutralizar el foco de conflicto abierto por la oposición y diversas organizaciones sociales, quienes habían acusado al gobierno de José Antonio Kast de intentar desmantelar políticas de salud pública bajo el argumento de la eficiencia fiscal.