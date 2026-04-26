"No basta con disfrazarse de estadista": oposición endurece el tono por recortes y proyecto de reconstrucción

La controversia por el oficio emanado desde el Ministerio de Hacienda, que sugería descontinuar programas sociales y revisar el presupuesto de beneficios clave, sigue escalando. Esta vez, las exautoridades de la administración anterior, Jeannette Jara y Álvaro Elizalde, lanzaron duros cuestionamientos contra el diseño económico y político del Gobierno de José Antonio Kast, acusando improvisación y una defensa de los sectores con mayores ingresos.

Desde la vereda oficialista, el diputado Jorge Alessandri (UDI) intentó poner paños fríos al debate, aunque no dudó en reprender el manejo comunicacional del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y envió un claro recado a La Moneda sobre su insistencia en culpar a la administración pasada de la crisis actual.

La defensa de la PGU y el rechazo a la “reforma encubierta”

Para la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, las señales de Hacienda representan una amenaza directa al bolsillo de los chilenos, especialmente en medio de la reciente implementación de las 40 horas.

“Nunca en la vida había visto a un ministro de Hacienda tan irresponsable que mandara un oficio a todo el mundo para después decir que su propio oficio no tenía valor alguno. Eso es grave. Cuando recomiendan revisar presupuestariamente la PGU, lo que me pregunto es qué quieren decirle a los chilenos: ¿que van a reducirla o están tanteando por si acaso la logran pasar?”, fustigó Jara, advirtiendo que “la PGU no puede tener un retroceso en nuestro país”.

Jara también criticó el primer mes y medio de la actual administración, señalando que solo han tomado “medidas de simbolismo”, como la zanja en el norte, y los acusó de no gobernar para Chile, “sino para los ricos, o si no habrían aplicado el MEPCO“.

En la misma línea, el exministro Álvaro Elizalde calificó el paquete de medidas del Ejecutivo como una “reforma tributaria encubierta” que disminuye la recaudación del Estado para beneficiar “a quienes tienen y ganan más”.

Elizalde apuntó sus dardos a la propuesta de invariabilidad tributaria, advirtiendo sus consecuencias a largo plazo. “Implica que los próximos seis presidentes de la República y los próximos seis congresos no van a poder modificar estas disposiciones. El error que se cometa hoy va a perjudicar a las próximas generaciones”, señaló. Además, cuestionó la actitud del Presidente Kast frente a la oposición y exautoridades: “No basta con disfrazarse de estadista, hay que ser estadista. Cuando se entra en un lenguaje de descalificaciones, se está lejos de serlo”.

Oficialismo reconoce error y exige “mirar por el parabrisas”

En el bloque aliado, el control de daños vino por parte del diputado Jorge Alessandri (UDI), quien admitió las desprolijidades del gabinete económico frente a este polémico documento. “Hacienda comunicó mal y en el momento equivocado, no era la semana para comunicarlo y tampoco la forma”, reconoció.

Sin embargo, el parlamentario defendió el fondo de la medida, argumentando que con un endeudamiento del 40% del PIB, el Gobierno tiene la obligación de revisar gastos inflados. “Cuando se pone raciones de Junaeb, nadie está diciendo que vamos a dejar a los estudiantes sin alimento. Estamos viendo por qué pagamos el doble por una ración de lo que paga un privado”, justificó Alessandri.

Más allá del ámbito económico, el legislador gremialista envió un firme mensaje a La Moneda respecto a la estrategia de apuntar constantemente a las fallas del gobierno de Gabriel Boric.

“Transparentar cuando el gobierno anterior dejó algo desordenado te sirve en los primeros 90 días. Después, una vez que ya instalaste esa cifra, no cabe más que decir cómo vamos a solucionar con lo que tenemos. Desde el día 90 de un gobierno ya no sirve el lamento y hay que empezar a mirar por el parabrisas más que por el retrovisor”, sentenció Alessandri, haciendo un llamado a recuperar “el tono de los acuerdos” en el Congreso Nacional.