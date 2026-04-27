El Team Chile cierra una formidable actuación en Panamá con 18 oros

El Team Chile completó una de sus mejores presentaciones históricas en un megaevento juvenil, luego de conseguir 18 oros en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. De esta forma, la delegación mejoró los números de Rosario 2022 (15 oros) y conservó su quinto puesto en el medallero.

La velocista Roxana Ramírez, el pesista Nicolás Pino y el equipo femenino de básquetbol 3×3 aportaron los últimos tres oros para una selección nacional que alcanzó los 60 metales, idéntica cifra conseguida en la edición previa realizada en Argentina.

Roxana concretó el “doblete” al vencer en los 200 metros, mientras que Nicolás fue el mejor en la categoría +98 kilos con un sólido trabajo en el envión. Finalmente, la Roja cestera 3×3 remontó y doblegó de manera agónica a Paraguay (12-10).

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, hace un positivo balance. “Estamos muy orgullosos de la actuación del Team Chile. Superamos la cantidad de oros de Rosario 2022 y mantuvimos el quinto lugar en el medallero, lo que nos deja muy contentos. Ahora tendremos que hacer un análisis más profundo, deporte por deporte, pero el resultado global es muy bueno”.

Chile preservó su posición entre los cinco mejores países del torneo, siendo superado solo por Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia. La actuación chilena fue la más destacada para una delegación juvenil en el extranjero y solo es superada por lo hecho en Santiago 2017 (21 oros).

“Tuve la suerte de estar con los jóvenes estas dos semanas aquí en Panamá, y estoy seguro de que será una experiencia que no olvidarán. Muchos de ellos serán parte del Team Chile adulto en los próximos años, no tengo dudas”, agregó la máxima autoridad del COCh.

Esta noche, a las 20:00 de Chile, será la ceremonia de clausura. La mediofondista Valentina Cancino y el pesista Matías Moreno serán los abanderados.

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