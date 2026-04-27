Elección interna del PDG: solo el 2,5% de sus militantes participó en la votación

Solo mil 106 de los 42 mil 885 militantes (2,5% del total) votaron en la elección de directiva nacional del Partido de la Gente desarrollada el sábado, en la que Patricio Quisbert logró imponerse y desplazó a la mesa liderada por Rodrigo Vattuone.

Según consigna El Mercurio, no habrá ningún Parisi en el partido, pues Franco Parisi no repostuló a la vicepresidencia, mientras su hermana, la diputada Zandra Parisi, perdió junto con Vattuone en la Lista A.

Al interior del PDG desestiman conflictos, recalcando que ambas listas en competencia hicieron campaña con la imagen y eslogan “Parisi2030”; pero igualmente no olvidan el difícil momento financiero del partido, con balances rechazados por el Servel, ausencia de saneamiento de sus cuentas que le impide hasta ahora recibir recursos públicos de manera periódica, tal como lo establece la ley.

También, hay quienes todavía recuerdan la opacidad registrada en el plebiscito digital del PDG de fines del año pasado para decidir a qué candidato presidencial apoyarían en el balotaje. Solo se entregaron porcentajes, sin dar cuenta del número total de participantes.

Se especuló entonces que la abstención fue tan alta que era desfavorable el dar a conocer ese detalle. No obstante, el PDG es la cuarta fuerza política en cuanto a número de militantes y en la pasada elección su candidato a La Moneda recibió más de 2 millones 500 mil votos.

“Para nada un fracaso. Es un gran desafío que conlleva una tremenda responsabilidad. Uno de nuestros compromisos fue impulsar mayor participación y de eso tenemos que hacernos cargo”, contó a El Mercurio el diputado Fabián Ossandón, quien ganó al ser parte de la Lista B, por lo que se convirtió en vicepresidente de la colectividad.

Quizá por la ausencia de recursos, no era fácil encontrar información acerca del proceso eleccionario del PDG, aunque está normado y observado por el Servel. Se dispusieron 46 locales de sufragio para todo el país, datos que había que pedir, pues la deslavada página web de la colectividad no ayudaba de manera efectiva en esa tarea; la noticia más nueva ahí publicada data de julio de 2023.

Igual de difícil era dar con cifras preliminares acerca del proceso; aunque, en los WhatsApp de los militantes circulaba una planilla Excel con los resultados de la jornada sabatina.

El presidente electo del PDG, Patricio Quisbert, admitió “que la participación fue baja y es un desafío que asumimos: abrir el partido, convocar e integrar a más militantes”.

Una vez sean ratificados los resultados de manera oficial por el tribunal supremo del PDG, Quisbert se convertirá en el tercer presidente del partido por dos años, después de Luis Moreno y Vattuone. Quisbert es de profesión contador auditor y anteriormente ha sido candidato a diputado por Tarapacá, región en donde ha desarrollado su carrera política.