Eliana Rozas es designada como nueva presidenta del directorio del CNTV

El Presidente José Antonio Kast designó a Eliana Rozas Ortúzar como presidenta del directorio del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), según informó este lunes el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Rozas reemplazará en el cargo a Mauricio Muñoz, cuyo último día fue el 10 de abril, durante la administración anterior. De acuerdo con lo informado desde el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, tras su nombramiento Rozas asumirá los desafíos propios del CNTV en su rol de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, el respeto a la normativa vigente y la promoción de la libertad de expresión.

Rozas es periodista y egresada de derecho. Desde 1985 ejerce como docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actualmente es directora de Docencia de la Facultad de Comunicaciones. Entre los años 2000 y 2003 fue decana de esa misma facultad. En el ámbito profesional, trabajó en El Mercurio y la revista Qué Pasa. En Canal 13 ocupó distintos cargos directivos entre 2003 y 2007: vicepresidenta del Consejo, secretaria general y directora ejecutiva.

Entre 2008 y 2010 se desempeñó como jefa de estándares editoriales y redacción en CNN Chile, y entre 2011 y 2016 fue gerenta de comunicaciones y asuntos corporativos en Televisión Nacional de Chile (TVN). Actualmente es miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua.