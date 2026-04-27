"Es más bien reformular": Dipres apunta a error en oficio que sugiere "discontinuar" diversos programas estatales

El subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, salió este lunes a aclarar el polémico Oficio 16. Dicho documento contemplaría un ajuste fiscal que podría alcanzar los $5,4 billones hacia 2027 e incidir en 142 programas estatales.

Las declaraciones del subdirector se produjeron durante el seminario “Modernizar el Estado: una agenda prioritaria de corto plazo”, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica (PUC).

“Todos los años, como se evalúan programas, cuando se comunica una especie de marco y se dan recomendaciones, pero en la misma circular se establecía… y de alguna manera, quizás la palabra descontinuar es más bien reformular porque la circular decía que no había”, comenzó diciendo Llodrá.

Y agregó: “A ver, voy a citar textual. No se estaba diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad a la política pública, pero lo que se decía es: Esta herramienta o la forma en cómo usted ejecuta esa política pública tiene un problema; usted debería quizá descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma”.

El subdirector de la Dipres concluyó: “Es decir, nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que esto debería hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo. Eso como la idea, de alguna manera reformular”.