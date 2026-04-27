Exdirectora del Hospital de San Antonio anuncia acciones legales por renuncia

La exdirectora del Hospital de San Antonio, Loreto Maturana, anunció acciones legales tras la renuncia no voluntaria que le solicitó el Ministerio de Salud por el nombramiento de Jeannette Vega, exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric, como subdirectora médica del recinto.

En entrevista con La Tercera y a pocos días de que le solicitaron la renuncia, Maturana advirtió que estudia iniciar acciones legales por hostigamiento de las autoridades y defendió haber fichado a Vega por méritos técnicos.

“Regresé al hospital hace dos semanas y me encuentro con un equipo directivo muy cansado, en el cual ninguno de ellos quiso seguir subrogando la dirección médica de este hospital. El cargo fue ofrecido a varios médicos y ninguno estuvo dispuesto a asumirlo”, explicó Maturana.

“Este es un puesto que tiene un perfil muy técnico, la persona debe tener conocimientos tanto en salud pública como en gestión y en ese contexto, hablé con Vega, quien vive en la zona. Estuvo dispuesta y feliz de poder asumirlo”, añadió.

Maturana recalcó que llamó a Jeannette Vega, no “a una exministra”. “Sabía que la doctora Vega es vecina de Santo Domingo, vive acá y por su trayectoria se le ofreció el cargo. Aquí cuesta mucho reclutar médicos. Insisto, contraté a una médica con conocimientos en salud pública y en gestión, a quien le ofrecí un cargo netamente técnico y clínico“, enfatizó.

“Jamás pensé que podría generar este revuelo, porque en los hospitales necesitamos médicos que salven vidas, independiente del color político. Además, a este hospital cuesta mucho que un médico acepte venir. Entonces, que una doctora con conocimientos tan específicos y con un currículum tan grande se fije y quiera aceptar un cargo en el Hospital de San Antonio, para nosotros fue súper grato”, añadio.

Consultada si piensa iniciar acciones legales, respondió: “Por supuesto que sí. Estoy con mi staff de abogados viendo qué medidas tenemos que tomar”.