“Generará desempleo”: pymes y oposición cierran filas contra proyecto de reconstrucción

Con fuertes cuestionamientos finalizó la reunión entre representantes de las pymes y dirigentes políticos de oposición, cita donde analizaron en conjunto el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. Voces del mundo gremial advirtieron efectos negativos directos sobre las micro y pequeñas empresas, mientras que se reforzaron las críticas al enfoque de la iniciativa.

El presidente nacional de la Confederación Nacional Unida de la Pequeña Industria y Artesanía (Conupia), Humberto Solar, expresó su inquietud por el alcance de las medidas.

“Estamos muy preocupados como gremio porque hay más de 35 medidas que ha tomado el Ejecutivo que tienen que ver con proyectos que afectan derechamente a las micro y pequeñas empresas. De esos 35 proyectos, 18 son rebajas presupuestarias y 16 de ellos son discontinuidad de aquellos proyectos que tienen que ver mucho con las pequeñas empresas”, advirtió en el punto de prensa.

El dirigente profundizó en la desigualdad estructural del sector. “Nosotros representamos el 50% del empleo, representamos además y esto es lo lamentable, solamente el 2% de lo que son las facturaciones nacionales quedándose las grandes empresas con el 98%. Esta desigualdad entonces nos lleva a pronunciarnos sobre la rebaja a la carga tributaria que tienen las grandes empresas”, expuso.

También subrayó el impacto transversal en la vida de las familias vinculadas al sector. “Estamos preocupados de eso porque nuestro sector social representa no solamente los problemas que tenemos con los ministerios de Economía o del Trabajo, a nosotros también nos interesa la realidad del Ministerio de Educación, también nos interesa la realidad del Ministerio de la Salud porque nuestras familias, nuestros hijos utilizan todos esos ministerios”, agregó Solar.

Desde el mundo territorial, el presidente de la federación de barrios patrimoniales, Lautaro Videla, relevó la articulación entre gremios y cuestionó la forma en que el Ejecutivo ha llevado el diálogo. Videla advirtió sobre la fragmentación en las instancias convocadas por el Gobierno.

“El diálogo con el Gobierno se ha iniciado, pero se ha iniciado separado en dos espacios. Por un lado, se nos invita a quienes suponen que podemos ser contradictorios a la propuesta y, por otro lado, se hacen reuniones con los que representan a sectores del mundo de las MIPYME que son sensibles a lo que pudiera ser la política de este gobierno”, denunció el dirigente.

En cuanto al contenido del proyecto, fue categórico: “Tenemos una gran preocupación porque no sentimos que este proyecto de reconstrucción nos intérprete en absoluto”.

A lo anterior, sumó una advertencia económica. “Tenemos la impresión de que este proyecto lo que va a generar es desempleo, lo que va a generar es inflación, lo que va a generar no es necesariamente crecimiento”, aseguró Videla.

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Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, reafirmó las críticas al carácter de la iniciativa. “Este proyecto de reconstrucción no es un proyecto de reconstrucción, es un proyecto tributario que beneficia a los más ricos y que deja atrás a las micro y pequeñas empresas y sobre todo a las familias de Chile”, insistió.

La timonel frenteamplista también cuestionó los recortes asociados a la iniciativa de ley. “Hemos visto en este proyecto que hay una preocupación principal porque cualquier crisis la paguen las familias trabajadoras y no los grandes empresarios, que además haya un esfuerzo importante en recortes del Estado que hoy día hablábamos impactan en programas de capacitación, de empleo o empleabilidad o de soporte y ayuda en alfabetización digital”, lamentó.

Desde el Partido Socialista, la senadora y presidenta de la tienda, Paulina Vodanovic, resumió la postura opositora: “El Gobierno creo que deberá darse cuenta que este es un mal proyecto”.

La parlamentario añadió: “Nosotros como oposición tenemos propuestas, vamos a escuchar a las pymes, a otros incumbentes para poder representar esa voz”. Así, llamó al Ejecutivo a abrir el debate legislativo y a “escuchar a todos quienes representamos a la ciudadanía”.