Gobierno intenta retomar la agenda de seguridad: Presidente Kast anuncia paquete de medidas para Carabineros

Con la idea de retomar la agenda de seguridad del Gobierno, este lunes 27 de abril, día en que se conmemora el 99° aniversario de la fundación de Carabineros, el Presidente José Antonio adelantó una serie de medidas que buscan reforzar la labor de la institución.

Los anuncios se dieron luego de varias semanas en que la atención del Ejecutivo ha estado puesta en empujar el proyecto de reconstrucción nacional, y en que La Moneda ha recibido críticas por una falta de horizonte claro en materia de seguridad.

A todo lo anterior, se suman los cuestionamientos a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien estuvo en el ojo público por su supuesta intervención en la Policía de Investigaciones (PDI).

Fue en ese contexto que el Presidente Kast participó de la ceremonia de aniversario de Carabineros, una instancia en la que también estuvieron presentes los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

El Mandatario detalló que las medidas para Carabineros van en dos sentidos: entregar reparación a las familias de funcionarios fallecidos mientras realizaban sus labores y aumentar la dotación de funcionarios.

“En las próximas semanas presentaremos un paquete de medidas destinado, en primer lugar, a honrar a los héroes de Chile, aquellos carabineros que perdieron la vida defendiendo nuestra nación y también aquellos que han sufrido lesiones físicas en el cumplimiento de su deber. Estas medidas contemplan financiamiento educacional, apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y todas las acciones que permitan atender las necesidades y mitigar, en parte, el dolor de la pérdida en sus familias”, precisó Kast.

Por otra parte, respecto a las medidas para aumentar el número de funcionarios y funcionarias, el Presidente aseguró que se está buscando formulas tales como “mejorar el estipendio que se entrega a los aspirantes en los distintos grupos de formación de carabineros” o “velar por las instalaciones donde ellos estudian”.

“También, junto con el mando, queremos revisar las mallas curriculares para complementar la formación con el trabajo en las unidades operativas territoriales”, agregó.

El Presidente además mencionó la entrega de un aporte extraordinario en las remuneraciones de Carabineros, que se entregará de manera trimestral. De acuerdo al Mandatario, “esto es algo que ya se evaluó anteriormente, por distintos sectores políticos, pero que debemos hacerlo de manera responsable para que se mantenga en el tiempo y para poder conciliarlo con las restricciones presupuestarias que debemos atender”.

El anuncio que no se concretó

Pese a que trascendió en la prensa que también podría ser presentado, lo que quedó fuera de los anuncios de Kast fue un proyecto de ley que permitiría que las causas en que estén involucrados carabineros, vuelvan a ser revisadas por la justicia militar.

Se trata de una iniciativa que podría generar una férrea negativa de la oposición y que tampoco provoca consenso en el oficialismo. Requerido sobre aquello, el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, indicó que más bien es “partidario de defender y promover la Ley Naín-Retamal, que lo que ha permitido es fortalecer el uso de la fuerza y al mismo tiempo, permitir que aquellos carabineros que ejercieron la fuerza de manera legítima en un momento difícil de Chile, hayan obtenido sentencias favorables”.

“Ha sido uno de los grandes legados de la legislatura anterior y que creo que le permite las garantías procesales pertinentes a los carabineros de Chile”, añadió el parlamentario.

Una opinión distinta tuvo la senadora de RN, Camila Flores, quien incluso estuvo entre las voces del oficialismo que esperaba para hoy, el anuncio de indultos a carabineros condenados por hechos ocurridos en el estallido social.

A juicio de Flores, “las reglas generales del Código de Justicia Militar debieran también ser aplicables para la institución de Carabineros, para evitar situaciones donde hemos visto al Ministerio Público más bien empecinado en perseguir a ciertos carabineros que después terminan siendo absueltos, y se despilfarra una cantidad de recursos, de todos los chilenos, en esos juicios que finalmente terminan en nada”, acusó.

En contraste, el diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, descartó de plano que causas de carabineros puedan volver a la justicia militar. El parlamentario recalcó que desde el 2016, “toda causa en la cual esté imputado o eventualmente sea víctima un civil, debe desarrollarse en la justicia civil por un tema muy importante: porque el proceso del Código de Justicia Militar es un proceso inquisitivo que no le da adecuadas garantías a los intervinientes, ni tampoco a los imputados”.