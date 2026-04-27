Gobierno se reúne hoy con el PC y el FA por proyecto de reconstrucción nacional

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), se reunirá hoy en la sede del Congreso en Santiago con representantes del Partido Comunista y del Frente Amplio para abordar el proyecto de reconstrucción nacional. La primera reunión será con el PC a las 13 horas, y luego con el FA a las 15:30.

Por parte del Partido Comunista asistirán los diputados encabezados por la jefa de bancada, Daniela Serrano. En tanto, el Frente Amplio estará representado por la presidenta del partido, Constanza Martínez, el senador Diego Ibáñez y las jefas de bancada Gael Yeomans y Emilia Schneider.

La diputada Daniela Serrano expresó que “Nosotros habíamos pedido una reunión hace una semana atrás. Esto no se había materializado hasta ahora. Ya presentado el proyecto, nos vamos a juntar con el ministro García Ruminot para hacerle ver nuestras preocupaciones sobre este proyecto, que no tiene nada de reconstrucción, sino que es una reforma tributaria“.

“Le vamos a hacer ver cuáles son los puntos en que nosotros no estamos dispuestos. De insistir el gobierno en esta mala reforma tributaria, nosotros no vamos a cambiar nuestra posición de rechazar la idea de legislar”, advirtió Serrano.

En tanto, la diputada Emilia Schneider dijo que “la reconstrucción es urgente y la podemos aprobar fácilmente, pero no puede quedar de rehén de la reforma tributaria encubierta que incluye el proyecto que favorece al 1% más rico”.