Intento por remover a Vega genera efecto rebote: renuncia de médicos tensiona al Hospital de San Antonio

Una decisión que buscaba revertir un nombramiento técnico terminó detonando una crisis sanitaria. La directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, fue removida de su cargo en medio de presiones para sacar a la subdirectora médica Jeannette Vega —quien se desempeñó como ministra de Desarrollo Social y Familia durante la administración de Gabriel Boric—, designada días antes. Sin embargo, el intento no prosperó y el propio Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio ratificó la tarde de este lunes a Vega en la Subdirección de Gestión Asistencial. Además, la controversia provocó una serie de renuncias de especialistas y alertas por el impacto en la atención.

La salida de Maturana —quien había asumido en febrero de 2024— se concretó a solo 72 horas del nombramiento de Vega, bajo el argumento de pérdida de confianza. En conversación con La Tercera la exdirectora defendió la decisión como técnica, en un contexto de escasez de médicos con experiencia en gestión y salud pública, y cuestionó los fundamentos de su desvinculación, señalando que evalúa acciones legales.

Pero el conflicto rápidamente trascendió el plano administrativo y se instaló en el funcionamiento clínico del recinto. De los cerca de 199 médicos del hospital, al menos 22 presentaron su renuncia —incluidos especialistas únicos—, en respaldo a Maturana y en rechazo a las razones de su salida. En una carta, los profesionales advirtieron que “los motivos no obedecen a argumentos técnicos” y recalcaron que su prioridad es la atención de pacientes.

Parte de estas renuncias comenzaron a formalizarse durante la jornada de este lunes. Entre quienes anunciaron su salida se encuentran jefaturas de unidades críticas, lo que profundiza la preocupación por la continuidad asistencial.

Las advertencias de los gremios

Desde el Colegio Médico, su vicepresidente nacional, Mauricio Osorio, advirtió que el impacto de esta situación puede ser inmediato. “Cualquier renuncia de médicos especialistas en establecimientos de la red, particularmente hospitales como San Antonio, va a ir claramente en desmedro de la atención de pacientes, especialmente si estos especialistas son únicos”, afirmó.

El dirigente fue enfático en señalar la dificultad de revertir este escenario: “Es muy difícil poder suplir esa falta y poder atraer a otros colegas que vayan a cumplir estas funciones. Por lo tanto, siempre lo más importante es tratar de mantener la estabilidad en estos equipos”.

Osorio también puso el foco en la naturaleza de los cargos en disputa y subrayó que no se trata de posiciones políticas: “Los cargos de subdirector médico son probablemente los más técnicos dentro de todos los cargos directivos que existen hoy día en el sector salud. Es el corazón de la gestión sanitaria y clínica (…) y están muy lejanos a ser cargos de confianza política”.

Desde la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS), su presidente Emerson Berríos, advirtió que el conflicto se inserta en un sistema ya tensionado y que sus efectos recaerán directamente en la población usuaria del sistema de salud público. “Hoy tenemos una crisis sanitaria constante y esto viene a profundizar la situación en los hospitales”, sostuvo.

“Al parecer, hoy el Gobierno está demostrando una vez más que su propuesta en salud no es a favor de la población, sino de las Isapres, de las sociedades médicas y de quienes lucran con la salud. Y lo que nosotros vemos es que el Presidente quiere dejar a sus cercanos en los cargos“, aseguró el dirigente.

“Por eso entendemos que, desde el rol del Estado, hoy debería primar la designación de profesionales adecuados para la gestión, y no decisiones basadas en cargos de confianza política, que solo profundizan aún más los problemas que tenemos en el sistema de salud”, complementó.

En esa línea, alertó sobre el impacto concreto en la atención, considerando que “el 80% de la población se atiende en la red pública”: “La renuncia de más de 20 especialistas va a repercutir directamente en las atenciones (…) y la lista de espera se va a aumentar”.

Berríos advirtió que la salida de estos profesionales afecta procesos en curso. “Estos especialistas estaban ayudando en sacar adelante la lista de espera (…) y hoy día eso se va a agudizar profundamente”, declaró y señaló que la situación golpea tanto a trabajadores como a pacientes.

A la crisis asistencial se sumó además un problema de conducción. Tras la remoción de Maturana, las jefaturas clínicas llamadas a asumir la subrogancia rechazaron hacerlo, lo que dejó momentáneamente sin dirección clara al hospital en un momento de alta presión interna.

Posteriormente, el Servicio de Salud designó como director subrogante a Christian Smith y confirmó la permanencia de Jeannette Vega en la subdirección, en un intento por estabilizar la gestión del recinto.

Desde el organismo señalaron que las renuncias están siendo abordadas conforme a los procedimientos establecidos, con el objetivo de resguardar la continuidad de la atención.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, indicó que el caso está siendo revisado por el Ministerio de Salud, evitando profundizar en las decisiones adoptadas. “El caso particular del hospital lo está viendo el Ministerio de Salud (…) será el mismo Ministerio quien dará a conocer la información”, señaló.