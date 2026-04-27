"La sola sugerencia es preocupante": Escuela de Salud Pública UCHILE alerta consecuencias de debilitar programas sanitarios

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile expresó su preocupación frente a la posibilidad de que el Gobierno de término o reduzca el financiamiento de diversos programas del Ministerio de Salud de Chile, en el marco de un proceso de revisión presupuestaria impulsado por el Ministerio de Hacienda de Chile.

La discusión surge luego de que Hacienda solicitara a distintas carteras evaluar la continuidad de una serie de iniciativas y considerar eventuales ajustes de gasto, como parte de la preparación del próximo ciclo presupuestario y de la planificación financiera de mediano plazo del Estado. Entre los ministerios donde el impacto podría ser mayor figura Salud.

Frente a este escenario, la Escuela de Salud Pública de la Casa de Bello difundió una declaración pública en la que advierte sobre las consecuencias de avanzar en esa línea. “La sola sugerencia de avanzar en esta línea es preocupante, por las implicancias que tiene sobre la protección social en salud”, señala el documento.

Desde la entidad académica plantean que debilitar o eliminar programas sanitarios puede afectar directamente el bienestar de la población, especialmente cuando se trata de políticas orientadas a enfrentar enfermedades de alta prevalencia o iniciativas de carácter preventivo.

En ese sentido, remarcaron que “no es aceptable descontinuar o debilitar estos programas, si el objetivo es el bienestar de la población”, y agregaron que las decisiones en materia sanitaria no deberían estar guiadas principalmente por criterios de ahorro.

“Creemos que el ahorro no debe ser el criterio que guíe las decisiones en salud”, sostiene la declaración, que además exige que el debate presupuestario considere la responsabilidad sanitaria y el impacto que este tipo de medidas puede tener en el sistema.

La Escuela también llamó a que la discusión sobre el financiamiento del sector se desarrolle con un enfoque que resguarde la continuidad de las prestaciones. Según señalaron, es clave proteger los programas y servicios que permiten sostener el funcionamiento del sistema de salud y asegurar la continuidad de los cuidados a la población.

En tanto, la institución manifestó su disposición a participar en el debate desde una perspectiva técnica: “Como Escuela, reiteramos nuestra disposición a contribuir técnicamente a una discusión que debe orientarse al fortalecimiento —no al debilitamiento— de la salud pública”.