Pese a críticas de la UDI: ministro García Ruminot defiende diálogo con PC y FA

En una jornada marcada por las reuniones entre el Gobierno y los partidos de oposición, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se refirió al encuentro que sostuvo este lunes con parlamentarios del Partido Comunista por la denominada Ley Miscelánea. En paralelo, el diputado Stephan Schubert (PRep) realizó un llamado a los sectores opositores para que no se resten del proyecto de reconstrucción nacional.

La cita con el PC se realizó a las 13 horas en la sede en Santiago del Congreso Nacional. Posteriormente, el ministro Segpres encabezó un encuentro con parlamentarios del Frente Amplio en el Palacio de La Moneda.

García Ruminot salió al paso de las críticas de la UDI, cuyos diputados argumentaron que ambos partidos de oposición “han perdido relevancia en esta discusión” y advirtieron que dichos sectores terminarán recurriendo al Tribunal Constitucional. “Yo entiendo perfectamente la posición de la UDI, pero también espero que se comprenda la tarea, la misión permanente de la Secretaría General de la Presidencia”, señaló el secretario de Estado.

El ministro defendió la labor de su cartera: “Nosotros llevamos la relación con el Parlamento y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil”. Y agregó: “El día que asumí dije que íbamos a conversar con todos los diputados, con todos los senadores, con todos los comités y, por lo tanto, lo que hacemos es estar cumpliendo precisamente con esa tarea”.

García Ruminot indicó que la Segpres debe tener relación con todos, aunque encuentre más apoyo y más comprensión en unos que en otros. “Es parte de nuestra tarea diaria, pero estamos seguros de que el diálogo y la conversación nunca debieran debilitarse”, insistió.

Respecto a lo conversado con el PC, el ministro confirmó que los parlamentarios plantearon la posibilidad de dividir las ayudas sociales de las reformas de carácter tributario, pero la respuesta del representante del Ejecutivo fue tajante: “Para nosotros el proyecto es uno solo”.

“El proyecto es un conjunto armónico de medidas. Creemos firmemente que es un proyecto plenamente ajustado a las normas constitucionales y, por lo tanto, sin perjuicio de que siempre estamos en disposición de seguir escuchando sobre materias específicas del proyecto, por supuesto que el proyecto se sigue tramitando”, subrayó.

Diputado Schubert: “¿Qué oposición quieren ser?”

El diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert, se refirió a las reuniones encabezadas por el ministro García Ruminot con representantes del PC y del FA. En ese contexto, el parlamentario hizo un llamado a los partidos de oposición a no cerrarse a la discusión sobre el Plan de Reconstrucción Nacional.

Schubert reconoció que existen diferencias en algunos aspectos, pero afirmó que eso se puede conversar. “El proyecto siempre puede ser mejorado en el paso por ambas cámaras, pero yo los invito a que no se resten, a que no se resten de este impulso indispensable para reconstruir nuestro país en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, en materia de trabajo, entre otras”, señaló.

El diputado agregó: “Este es un proyecto que puede engrandecernos a todos, y creo que ellos no pueden quedarse abajo”. Y cerró con una pregunta directa a la oposición: “La invitación está sobre la mesa, y ahora es importante que ellos demuestren qué tipo de oposición quieren ser: ¿Aquella que va a trabajar en conjunto o aquella que simplemente, e incluso antes de leer el proyecto, ya se estaba negando?”.