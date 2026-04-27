Sanhueza (UDI) descarta eliminación del Programa de Alimentación Escolar y llama a evitar “sobrerreacciones” en debate presupuestario

El senador de la UDI por la Región de Ñuble y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, abordó la controversia generada tras conocerse un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que recomendaba descontinuar algunos programas educativos, entre ellos el de alimentación escolar administrado por la Junaeb.

El legislador afirmó que existe “absoluta certeza” respecto de la continuidad del programa, subrayando su relevancia en el sistema educativo y en la protección social de los estudiantes. “Son programas que han funcionado, a ojos de la Dipres, no en un 100% como deberían, pero obviamente que siguen”, señaló durante la primera edición de Radioanálisis.

En esa línea, destacó la posición comparativa de Chile en materia de nutrición infantil en el contexto regional. “En Sudamérica, en general, todavía se habla de desnutrición; nosotros estamos tal vez en el polo opuesto. Por lo tanto, creo que no hay discusión en que los programas siguen”, sostuvo.

Consultado por la polémica generada tras la filtración del documento, Sanhueza reconoció que el debate se produce en una etapa inicial del proceso presupuestario y que aún quedan instancias de discusión. “Cuando se elabora el presupuesto por cada ministerio, recién comienzan las conversaciones con la Dipres. Ahí hay un pimponeo permanente hasta que se presenta el proyecto en noviembre”, explicó.

El senador también advirtió sobre los efectos que, a su juicio, puede tener la reacción política y mediática frente a este tipo de recomendaciones técnicas. “Es importante encender las alertas, pero las sobrerreacciones hay que controlarlas. Creo que esto le hace daño a la discusión en sí misma”, afirmó.

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Respecto de la eventual descoordinación entre ministerios, el parlamentario planteó que este tipo de tensiones son propias de las primeras etapas de un gobierno. “Es parte del ajuste de la instalación de un gobierno que lleva recién un mes. Todavía hay muchas cosas que conversar”, indicó.

Sobre las críticas surgidas desde distintos sectores políticos, el presidente de la Comisión de Educación insistió en que no existe una decisión de eliminar programas sociales, sino que se trata de recomendaciones técnicas que forman parte del proceso presupuestario. “Primero, no existe la intención de eliminar los programas. Una cosa es la sugerencia que pueda hacer Dipres, pero a mí me consta un 100% que desde el Ministerio de Educación no existe ninguna posibilidad de que los programas se eliminen”, recalcó.

En materia de gestión pública, el legislador reconoció que los programas estatales pueden ser objeto de revisión o ajustes, especialmente cuando existen duplicidades o ineficiencias administrativas. “Hay varios estudios que han presentado sobre programas que son duplicados, que se desarrollan entre un ministerio y otro que realizan exactamente lo mismo. Y obviamente que hay espacios para poder canalizar a través de un solo ministerio”, explicó.

El senador también se refirió al debate legislativo en curso sobre seguridad y convivencia escolar, particularmente al proyecto de Escuelas Protegidas. En ese contexto, sostuvo que las medidas de control, como la revisión de mochilas, deben implementarse con participación de la comunidad educativa. Si bien es cierto que son proyectos que las comunidades escolares nos habían pedido y que hay mucho consenso en que se haga, hay que hacerlo de buena manera”, afirmó.

Finalmente, Sanhueza adelantó que la discusión legislativa continuará incorporando la opinión de distintos actores del sistema educacional, especialmente cuando se trate de medidas que impliquen recursos fiscales. “Vamos a iniciar una serie de rondas donde en la Comisión de Educación vamos a escuchar a diferentes actores y, de acuerdo a esos planteamientos, presentaremos indicaciones”, concluyó.