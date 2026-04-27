Senador Castro (PS) y oficio de Hacienda por recortes: "Quedaría prácticamente desmantelada la atención primaria de salud"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), se refirió al recorte presupuestario en salud y al oficio del Ministerio de Hacienda de cara al Presupuesto 2027, que instruye la revisión y recomienda la discontinuación de varios programas del sector.

“Es muy delicado, porque Hacienda está teniendo un control omnímodo de todos los ministerios sectoriales, y eso significa que está, con nombre y apellido, marcando a cada ministro, en este caso en salud a la ministra Chomalí, qué debe y qué no debe hacer”, declaró en primer lugar el senador sobre el oficio de Hacienda.

Castro Recordó que el debate en cuanto al presupuesto comienza cerca de septiembre y cuestionó “el intervencionismo que hay sólo para reducir el gasto público”. Cabe señalar que a este debate se le suma el recorte de 3% que se aplicará a casi todos los ministerios. “Está latente todavía cómo va a aplicarse la reducción que equivale a $500 mil”, señaló el socialista.

“Lo que se conoció el viernes fue más bien cómo se quiere reducir el presupuesto para el próximo año o discontinuar una serie de programas que son extremadamente sensibles, como la atención primaria de salud, el programa de los postrados (…) Estoy nombrando algunos de ellos, pero son decenas de acciones sanitarias que quieren terminarlas, porque el cuadro era muy elocuente, decía qué programas terminar o discontinuar y qué programas reducir, pero en la suma de esos dos, que son más de 40, prácticamente queda desmantelada la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema. O sea, es un verdadero terremoto para los enfermos”, advirtió Castro.

Sobre si, a su juicio, esta recomendación de la cartera a cargo de la billetera fiscal se concretaría o no, el parlamentario afirmó que: “Aquí parece que hay una práctica en que de tanto en tanto se filtran ciertos elementos de lo que va a pasar, después sale el Gobierno a decir que no, que no es así, y después se terminan aplicando las cosas que se filtraron”.

Desde el Ministerio de Salud llamaron a la “tranquilidad” e indicaron que los recortes evaluados en su repartición no afectarán “la continuidad de la atención sanitaria ni de los programas esenciales”. A pesar de esta respuesta, el senador Castro afirmó que “no hay certeza, francamente”.

“No es algo que uno puede decir que se descarta o que si se va a aplicar. Esto es una especie de siembra de incertidumbre enorme, porque hoy día a nadie le cabe duda de que el Ministerio de Hacienda está controlando el sistema”, aseveró.

El parlamentario sostuvo que el “programa económico de Kast acaba de debutar con este proyecto ingresado la semana pasada, el ministro Quiroz es el hombre fuerte del Gobierno en su ámbito y esta es la prioridad que tienen, la reforma económica”. “Ellos han dicho que quieren reducir a como dé lugar el gasto fiscal y todo esto es consonante con eso. Por lo tanto, yo no tengo razones para creer el desmentido”, indicó.

“Más bien tengo razones para creer en lo que trasciende, en lo que finalmente es el motor principal, porque siempre se dijo que se iba a reducir el gasto público. Entonces, aquí va todo en la misma línea. Hay voces que son calmantes, paracetamol, no sé cómo llamarlo, anestésicos, que buscan decir ‘no, no, si esto no va a ser así, hay que esperar’. Y la evidencia camina por otro lado”, agregó Castro.

Por otro lado, respecto al recorte de 3% en la cartera, que debe aplicarse próximamente, el senador manifestó que para este lunes está convocada al Senado la titular de Salud, May Chomalí, para explicar el cómo. “Esto no ha sido claro, no ha habido certezas de nada, estamos ya terminando abril y esto se anunció en los primeros días que asumió el Gobierno, o sea, hace un mes y medio. Y claramente esto es un daño al sector que no sabemos cuánto más puede avanzar”, dijo.

De todas formas, aseguró el parlamentario desde el Congreso “parece que ni un peso del Ministerio de Salud hoy día está sobrando”. “¿Se puede gestionar mejor? Sí. ¿Hay problemas de disciplina en el orden de las cosas? Sí, por supuesto, se puede mejorar. Pero de ahí a recortar lo que tanto ha costado es grave…”, manifestó.

En tanto, el senador socialista expuso que el 3% que buscar reducir “equivale a la mitad de todo el presupuesto del sector salud este año”. “El presupuesto creció un 6% para este año. Por lo tanto, quitarlo hasta la mitad, ¿cómo no va a afectar a los pacientes? Aunque digan que no, pero tampoco están diciendo el cómo. Entonces, yo tengo legítimas dudas y esto es extremadamente preocupante”, aseguró.