Tomás Barrios evitó papelón en su debut en Challenger de Mauthausen

Después de caer en la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Madrid, Tomás Barrios (123° del ranking ATP) viajó a Austria para participar esta semana en el Challenger de Mauthausen. Y el chileno evitó un papelón en su debut.

Es que el chillanejo, sexto cabeza de serie, se estrenó este lunes con una angustiante victoria ante el local Sebastian Sorger (436°) por parciales de 6-1, 2-6 y 6-4, tras dos horas y cuatro minutos de partido.

En el primer set el nacional salió con todo y sacó a relucir la gran diferencia de ranking. Con quiebres en el segundo y sexto game marcó diferencias.

En tanto, en el segundo episodio parecía que se repetía la tónica, pues rompió el saque del rival en el tercer juego. Sin embargo, de ahí vino un inesperado bajón, porque de manera increíble perdió cinco games consecutivos con tres quiebres incluidos.

Pero en el tercer y último capítulo se repuso y logró una ruptura clave en el tercer juego, para después mantener sus turnos y sellar la victoria en el décimo con su envío.

Con este triunfo, Barrios avanzó a octavos de final del Challenger de Mauthausen, donde defiende la final que alcanzó el año pasado (cayó en la definición ante su compatriota Cristian Garin). En busca de los cuartos de final, el chillanejo enfrentará al ganador de la llave entre el local Lukas Niemeyer (195°) y el taiwanés Chun-Hsin Tseng (168°).