Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de Abril de 2026


Tras polémico oficio de Hacienda: Squella (PRep) llama al Segundo Piso de La Moneda a "tomar las riendas"

En relación al documento que sugiere la evaluación o eliminación de una serie de programas de todos los ministerios, el presidente del Partido Republicano apuntó a "errores" que no deben repetirse.

En relación al documento que sugiere la evaluación o eliminación de una serie de programas de todos los ministerios, el presidente del Partido Republicano apuntó a "errores" que no deben repetirse.

Política

El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, abordó el oficio del Ministerio de Hacienda que sugiere la revisión o cierre de programas de beneficios sociales previsto para 2027.

En diálogo con Radio Duna, Squella planteó: “Sería bueno, en el fondo, que se revisara quiénes cometieron esos errores para que no se vuelva a repetir. Eso es parte también del trabajo que se tiene que hacer en el Gobierno”.

“Yo llamaría al Segundo Piso a que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”, señaló el timonel republicano

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debió salir a aclarar el alcance de los documentos. En un comunicado explicó que “la comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto. El oficio es parte de la formulación del presupuesto de mediano plazo. Contiene orientaciones programáticas, pero no es un decreto de reducción; corresponde a una orientación para contención y evaluación del gasto”.

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