Balladares (RN) tras cruce entre el ministro Poduje y senador De Urresti: “Lo más importante es cuidar las formas”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se refirió a la relación que mantienen los partidos oficialistas con el Gobierno a poco más de un mes de su instalación. Además, abordó la polémica por el oficio del Ministerio de Hacienda y las tratativas para avanzar en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

En las últimas semanas se han manifestado diferencias entre Republicanos y Chile Vamos, incluso entre este último sector y ministros del mundo independiente, como lo es Iván Poduje, de Vivienda. Al respecto, la timonel de RN indicó que: “Hemos tenido pocas oportunidades de trabajar todos juntos. De hecho, creo que está más bien concentrado en lo que hicimos en ese proceso del ‘Rechazo’ (Plebiscito constitucional de 2022) y luego apoyamos al Presidente José Antonio Kast en segunda vuelta”.

“Sin duda, teníamos proyectos políticos distintos en primera vuelta y hoy día somos parte de este gobierno de unidad nacional que empieza a tomar rodaje. Empezamos a conocernos y a generar esas confianzas del trabajo que tenemos que hacer para proyectarnos, ojalá en el tiempo, como una coalición política”, agregó.

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Específicamente, sobre las relaciones en Chile Vamos y las voces que apuntan a que el bloque ya no existe como tal, Balladares indicó que su sector tiene un espacio que representar, lo que se vió reflejado en el proyecto político que impulsaron en las elecciones presidenciales y que era distinto al del mandatario actual.

“Creo que hoy día somos una parte muy importante del gobierno del Presidente Kast (…) el desempeño del ministro Alvarado y del ministro García han sido de muy buen nivel”, dijo la senadora, quien además destacó el aporte de su sector en el Congreso a la hora de “generar mayorías”.

Específicamente, sobre si es posible que Chile Vamos y el Partido Republicano se consoliden como alianza, dijo que “una vez superada la emergencia” que vive el país “vamos a poder ver si nos logramos proyectar como una coalición política o no”.

Cruce Produje-De Urresti

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió a la discusión entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el senador Alfonso de Urresti (PS), y escribió a través de su cuenta de X: “Como presidenta del senado me he preocupado personalmente de mantener las formas, tan relevante como el fondo de los asuntos. La ley de humedales impulsada por el senador de Urresti tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”.

Como presidenta del senado me he preocupado personalmente de mantener las formas, tan relevante como el fondo de los asuntos. La ley de humedales impulsada por el senador de Urresti tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado — Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) April 27, 2026

Consultada sobre si identifica diferentes formas de hacer política en la coalición, la senadora Balladares indicó: “En política lo más importante es también cuidar las formas. Probablemente ahí sí hay estilos distintos de hacer política, claramente son personas distintas y, por lo tanto, esto no tiene que ser todo homogéneo”.

“Lo que espero es que tanto el trabajo interno que tengamos entre los partidos como con el Gobierno se vaya aceitando y logremos esa forma de trabajar muy fluida, pero también que, efectivamente, en el ejercicio de los distintos cargos nos respetemos mutuamente”, continuó.

Afirmó que “es demasiado importante la generación de espacios, de diálogo, de conversación, de escuchar para poder abrir esos espacios que generen consensos sociales que hoy día son tan importantes”.

En esa línea, relevó la importancia de no solo aprobar “leyes con un buen apoyo político”, sino también “con un buen apoyo social y eso se construye entre todos”.