Con José Miguel Insulza confirmado: así quedó el nuevo directorio de Azul Azul

La concesionaria Azul Azul definió este martes su nuevo directorio tras la junta de accionistas realizada en el Centro Deportivo Azul, instancia que confirmó la incorporación de José Miguel Insulza como uno de sus integrantes.

El exministro y exsecretario general de la OEA se suma en representación del bloque “Romántico Viajero”, ligado al empresario José Ramón Correa, quien recientemente adquirió acciones del grupo Schapira.

En conversación previa a su oficialización, Insulza reconoció su sorpresa por la filtración de la noticia, pero valoró su llegada al club. “Me sorprendió un poco que se haya adelantado la noticia. Estoy contento. Soy hincha desde 1952, empecé a ver a la ‘U’ desde ese año y he estado todos los años siempre siguiendo al equipo”, destacó el exministro.

Uno de los puntos que marcó su debut fue el histórico anhelo del estadio propio. En esa línea, el exsenador se mostró optimista respecto al futuro del proyecto y afirmó que “la meta de todos es el estadio de Universidad de Chile, es lo que todos queremos. Tengo la impresión de que los recursos están”.

Incluso, fue más allá al proyectar plazos concretos para avanzar en la iniciativa. “Entiendo que los directores tienen periodos de tres años, y espero que en estos tres años tengamos avanzado lo del estadio y que ganemos un campeonato”, señaló.

El nuevo directorio también quedó compuesto por representantes de los distintos bloques de la concesionaria. Por el grupo Sartor, vinculado al expresidente y principal accionista Michael Clark, figuran Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin.

En tanto, en representación de nuestra casa de estudios participan Andrés Weintraub y Héctor Humeres. Finalmente, el Bloque Correa quedó así: José Ramón Correa, José Miguel Insulza.

Respecto al desafío del estadio, Insulza advirtió que no solo se trata de financiamiento, sino también de condiciones externas y recalcó que “siempre esto se hace en sociedad con alguien, y creo que el problema es el mismo dicho de dos maneras: el lugar donde se pueda hacer y la hinchada. La hinchada de la ‘U’ es una sola, alegre y entusiasta, pero hay una cantidad importante de gente negativa que nos ha causado mucho daño”.

Denuncian a Azul Azul por inscripción de símbolos ligados a Universidad de Chile

Un nuevo flanco se abre para Azul Azul en medio de la definición de su directorio. Según información de ADN Deportes, la concesionaria fue denunciada por la inscripción de marcas y símbolos de Universidad de Chile, situación que podría afectar el contrato de concesión con la casa de estudios.

El conflicto surge a partir del “Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos”, firmado cuando la sociedad anónima asumió la administración del club, acuerdo que se extiende hasta 2052 y que reconoce explícitamente la propiedad de la universidad sobre sus emblemas.

“La Universidad de Chile es la única y exclusiva propietaria de su nombre o denominación, ‘Universidad de Chile’, teniendo como símbolos distintivos el diseño de la letra ‘U’, la figura del búho o chuncho, y las marcas registradas a su nombre”, establece el documento.

Sin embargo, en aparente contradicción con ese marco, la concesionaria habría ingresado cerca de 30 solicitudes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). De ellas, al menos 20 ya están registradas, incluyendo marcas como “Azul Azul”, “Estadio Azul” y “La U Un Sentimiento”.

Al respecto, el director de INAPI, Esteban Figueroa, explicó el alcance de estos procesos:

“Al registrarla, el titular obtiene la garantía de exclusividad para su explotación en todo el país, impidiendo que terceros usen su signo para afectar su prestigio o inducir error al público”.

El punto más sensible radica en aquellas solicitudes aún en trámite, algunas de las cuales incluirían elementos gráficos y simbólicos asociados directamente a la universidad, lo que motivó el cuestionamiento desde la casa de estudios.

Figueroa precisó que el sistema contempla mecanismos para resolver este tipo de disputas:

“Nuestro sistema contempla un período de oposición, donde cualquier posible afectado puede presentar argumentos si considera que no cumple los requisitos o afecta sus derechos”.