Crisis humanitaria y pena de muerte: académicos y Amnistía Internacional advierten deterioro progresivo en Palestina

La situación en Palestina, particularmente en la Franja de Gaza, sufre un progresivo deterioro en medio de una crisis humanitaria cada vez más profunda y de nuevas medidas legales en Israel que han encendido alertas por sus implicancias en derechos humanos. Así lo advirtieron Amnistía Internacional y los académicos Gilberto Aranda, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y Ricardo Marzuca, del Centro de Estudios Árabes de la Casa de Bello.

Aranda sostuvo que el conflicto ha ido perdiendo visibilidad en la agenda internacional. “La capacidad de los medios de concentrarse en determinados focos es limitada. Hoy día, claramente, el conflicto con Palestina ha cedido espacio frente a escenarios como Irán o Líbano”, afirmó.

Pese a ello, recalcó que la situación en terreno sigue siendo crítica: “La situación de cerco sobre Gaza, con refriegas y muertes de forma permanente, continúa”. Además, el académico añadió que en Cisjordania, aunque sin el mismo nivel de asedio, “los enfrentamientos con las Fuerzas de Defensa de Israel y colonos son frecuentes”, lo que evidencia —a su juicio— que el conflicto es estructural y persistente.

En la misma línea, Marzuca calificó el escenario como “tremendamente complejo” y lo vinculó a dinámicas geopolíticas de largo plazo. “Aquí se ha venido forjando desde los años noventa la idea de un nuevo orden regional en Medio Oriente que busca consolidar la hegemonía israelí y minimizar la cuestión palestina”, señaló.

El académico del Centro de Estudios Árabes agregó que este proceso se ha visto acompañado por la normalización de relaciones entre Israel y países árabes, así como por intereses estratégicos de potencias internacionales. “Esto apunta a consolidar un escenario donde la crisis palestina queda subordinada, e incluso invisibilizada”, advirtió.

Respecto a la situación en Gaza, Marzuca sostuvo que “el exterminio continúa, a veces de forma más visible y otras más sostenida”, en un contexto donde —según indicó— las restricciones a la ayuda humanitaria agravan las condiciones de vida de la población civil. En Cisjordania, en tanto, alertó por el avance de colonos y la destrucción de infraestructura, en un escenario que calificó como de “limpieza étnica sostenida”.

Aranda también abordó el debilitamiento del sistema internacional frente a este tipo de crisis. “Naciones Unidas está bastante superada, no solo por problemas financieros o de transparencia, sino por su marginalización por parte de potencias como Estados Unidos. Para que el sistema funcione necesita su respaldo”, indicó, planteando la necesidad de retomar soluciones como la de dos Estados.

Las advertencias coinciden con un escenario humanitario cada vez más complejo en Gaza. Un informe de la UNRWA da cuenta de bombardeos continuos, desplazamiento masivo y colapso de infraestructura crítica.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, señaló que “la catástrofe en la Franja de Gaza es multidimensional”, destacando que el sistema de salud “ha sido devastado” y que la economía “ha colapsado”, mientras persisten restricciones al acceso de ayuda humanitaria.

Según el documento del organismo internacional, las condiciones en campamentos de desplazados son críticas, con escasez de agua potable, fallas sanitarias y propagación de enfermedades. “El hambre sigue siendo aguda y persiste la malnutrición”, advirtió Bustos.

Asimismo, subrayó que las operaciones militares continúan: “Bombardeos, demoliciones y ataques aéreos siguen infligiendo más sufrimiento humano y daños a la infraestructura civil”.

En Cisjordania, en tanto, se ha intensificado la violencia, con enfrentamientos, ataques de colonos y restricciones de movimiento. De acuerdo con organismos internacionales, más de mil palestinos han muerto desde octubre de 2023, incluidos cientos de niños.

Ley de pena de muerte

En paralelo, Amnistía Internacional cuestionó la aprobación en la Knesset —parlamento israelí— de una ley que amplía la aplicación de la pena de muerte para delitos de terrorismo, la que —según diversos organismos— afecta en la práctica principalmente a la población palestina.

Marzuca sostuvo que esta normativa se inserta en una estrategia más amplia. “Forma parte de un proceso de consolidación de la anexión de los territorios palestinos y de amedrentamiento de la población”, indicó, advirtiendo que su aplicación en territorios ocupados “es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional”.

La normativa contempla ejecuciones por ahorcamiento, incluso en secreto, permite condenas por mayoría simple, elimina el derecho a apelación y se aplica en tribunales militares en Cisjordania.

El académico del Centro de Estudios Árabes señaló que “estamos frente a una consolidación de una situación de apartheid” y agregó que “la población palestina de Cisjordania está sometida a una legislación de tipo militar, distinta a la que rige para los colonos israelíes en los territorios ocupados, quienes están bajo la ley civil”.

“Los palestinos, en cambio, están bajo ocupación militar, y hay más de 20 mil detenidos en cárceles israelíes, incluidos menores de edad y mujeres. El objetivo es eliminarlos; es un exterminio. Esto, a mi juicio, no guarda gran diferencia con los crímenes cometidos por los nazis contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial”, concluyó.

“La reciente ampliación de la Ley de Pena de Muerte de Israel es una exhibición pública de crueldad y discriminación”, afirmó Bustos, advirtiendo que “Israel está otorgando carta blanca para ejecutar a palestinos, mientras elimina garantías básicas de un juicio justo”.

Desde Naciones Unidas, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la legislación como “profundamente decepcionante” y contraria al derecho internacional.

Sobre este punto, Aranda sostuvo que la ley refleja “un estado de polaridad y negación de la alteridad”, y advirtió que se avanza “hacia la legalización de ejecuciones sumarias”.