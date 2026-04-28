"Equivocadas" e "injustas": bancada de RN oficia al INDH por declaraciones de Ljubetic contra Ley Nain-Retamal

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió un oficio al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el que manifestó su rechazo a las críticas que el director del organismo, Yerko Ljubetic, formuló contra la Ley Nain-Retamal durante la Cuenta Pública de la gestión 2025.

Los parlamentarios reaccionaron así a los dichos de Ljubetic de este lunes, cuando sostuvo que dicha normativa amplía espacios de impunidad para los uniformados. Desde RN expresaron su malestar y subrayaron que se trata de una ley impulsada y respaldada por diputados de su colectividad. Asimismo, recordaron que la iniciativa nació como respuesta al deterioro de la seguridad pública y al incremento sostenido de la violencia en Chile.

“Queremos ser categóricos: la Ley Nain-Retamal no solo fue tramitada democráticamente en el Congreso, sino que surgió desde la convicción de que Chile debía entregar mayor protección y respaldo jurídico a nuestras policías, especialmente a Carabineros, frente al avance del crimen organizado y la delincuencia”, señalaron los parlamentarios en el documento.

En el oficio, la bancada cuestionó que desde la dirección del INDH se emitan juicios sin sustento técnico, los cuales terminan poniendo en duda la labor cotidiana de las fuerzas de orden.

El diputado Mauro González, miembro de la Comisión de Seguridad, calificó las declaraciones del director del INDH como “equivocadas y profundamente injustas con quienes arriesgan la vida todos los días por protegernos”.

“Respaldamos la Ley Naín-Retamal, que entrega reglas claras y apoyo a Carabineros de Chile para actuar con certeza jurídica frente a la delincuencia. Quienes hoy critican esta ley olvidan que hay familias enteras viviendo con miedo, y que Chile necesita policías con herramientas reales para combatir el crimen”, subrayó.

Por su parte, el jefe de la bancada de RN, Diego Schalper, señaló que la ciudadanía exige claridad y respaldo hacia quienes enfrentan la delincuencia. “Esta ley surgió precisamente por el abandono y ataque sistemático que han sufrido nuestros carabineros, muchas veces incluso con la condescendencia de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que debiese actuar con mayor rigor, sentido de realidad y empatía con la situación de seguridad del país”, manifestó.

La bancada calificó como “grave” que desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos se intente instalar la idea de que la norma promueve impunidad, y advirtió que este tipo de declaraciones debilita la confianza en las instituciones encargadas de proteger la seguridad pública.