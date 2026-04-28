Escala polémica por Ley de Humedales: Kast defiende a Poduje mientras el Senado y expertos refutan dichos del ministro

Un nuevo conflicto político se instaló en torno al Ejecutivo luego de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, responsabilizara a la Ley de Humedales Urbanos por los retrasos en proyectos habitacionales en Valdivia, desatando una ola de críticas desde el Congreso, especialistas y organizaciones civiles.

La controversia se originó durante una actividad en Valdivia, en el marco del proyecto habitacional Guacamayo 3, iniciativa que busca dar solución a más de 570 familias y que acumula años de retraso. En ese contexto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, apuntó directamente a la Ley de Humedales Urbanos y al senador socialista Alfonso de Urresti como responsables de la demora.

“¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador?”, cuestionó el secretario de Estado, agregando que “esa ley quedó mal hecha”, en alusión a la normativa ambiental que regula estos ecosistemas dentro de áreas urbanas.

Las declaraciones generaron una rápida respuesta del senador De Urresti, quien rechazó los dichos del ministro y defendió la legislación. “Lamentables las palabras del ministro de Vivienda, quien como arquitecto debiera tener conocimiento de lo complejo que es llevar adelante un proyecto de vivienda”, afirmó.

El parlamentario fue más allá y acusó simplificación del problema: “Tratar de simplificar esta situación y echarle la culpa a una ley (…) me parece irresponsable”. Asimismo, enfatizó el rol que debe cumplir la autoridad: “Un ministro de Vivienda tiene que estar a disposición de buscar soluciones y no de azuzar, no de dividir”.

Desde el Partido Socialista, el respaldo a De Urresti fue inmediato. A través de una declaración pública, los senadores de la colectividad manifestaron su “respaldo absoluto” y advirtieron sobre un “patrón de respuestas confrontacionales” por parte del ministro, señalando que este tipo de actitudes “no contribuye a generar las condiciones de diálogo que el país requiere”.

Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, también cuestionó duramente al Ejecutivo por el tono de las declaraciones de sus ministros. “¿Cómo vamos a entendernos con un Gobierno que lo que hace es denostar a un poder del Estado como el Legislativo, denostar a colegas parlamentarios con una falta total de respeto humano, con una falta de humanidad, de empatía?”, emplazó. El parlamentario fue aún más crítico al advertir que “he hablado de conductas que están rayando en lo psicótico por definición”.

Sin embargo, las críticas no se limitaron a la oposición. Desde el oficialismo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), también marcó distancia y subrayó la legitimidad de la ley. “La Ley de Humedales tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”, sostuvo.

La senadora además hizo un llamado al tono del debate político: “Como Mesa del Senado, estamos conduciendo nuestra corporación en un tono de respeto. Ese es nuestro estilo”. “Lo mínimo que vamos a exigir es que ese debate se dé acá y con altura de miras”, agregó.

En medio de la controversia, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la materia durante una actividad de entrega de viviendas en Rancagua, instancia en la que respaldó al ministro de Vivienda. “El sueño de la vivienda propia se fue alejando del alcance de muchas familias en Chile. Tenemos que recuperarlo, y por eso, el ministro (Poduje) ha planteado cosas que a veces parecen disruptivas”, señaló.

En esa línea, añadió: “Tenemos que optimizar el uso del suelo, tenemos que buscar dónde están esos paños en las distintas ciudades para poder construir viviendas”.

El Mandatario ejemplificó con Valdivia: “Se entregó al Estado un terreno de más de 10 hectáreas hace años y hoy está abandonado” e indicó que, aunque “el otro debate es legítimo”, la ley termina abarcando “áreas muy extensas” en un contexto donde “hay miles de familias que no tienen dónde vivir”.

“Hay terrenos que objetivamente no son humedales. Hay otros que sí, que podemos resguardar, pero partamos siempre desde la persona”, agregó.

Desde Rancagua, Poduje volvió a referirse a la controversia. El secretario de Estado enfatizó que el Ejecutivo tiene un gran respeto por el Senado: “Yo me refería a la ley en particular que tenía aspectos muy complejos. Si el senador se molestó con las formas, le pido mis excusas”.

“Lo que yo quería decir es lo que señalaba el Presidente: tenemos no solo en Valdivia, Osorno y Puerto Montt terrenos fiscales que no podemos usar porque la ley tiene aspectos que hay que mejorar”, profundizó el secretario de Estado.

Poduje defendió su postura apelando a la urgencia habitacional: “Como ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales”.

Las críticas de especialistas y de la sociedad civil

No obstante, especialistas han cuestionado directamente ese diagnóstico. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, desestimó que la normativa sea responsable de los retrasos.

“Está claro que la conversación no está basada en antecedentes reales”, afirmó y recordó que la ley fue aprobada de forma casi unánime y promulgada en 2020. Además, precisó que los humedales involucrados en el proyecto están protegidos desde 2021, lo que —a su juicio— no coincide con los plazos señalados por el ministro.

“No calza que habiendo estado declarados estos humedales como urbanos desde el año 2021 (…) no calza con los ocho años de demora que explica el ministro”, sostuvo. En esa línea, emplazó a transparentar las causas reales: “Claramente tiene que transparentar las razones reales de la demora, porque no tiene nada que ver con la misma existencia de la ley”.

Mena también advirtió sobre los riesgos de construir en estos ecosistemas: “La construcción de viviendas o infraestructura encima de estos humedales urbanos ha traído consigo mayores inundaciones y eso está documentado”. Asimismo, recalcó que intervenirlos podría agravar problemas futuros: “Construir en estos humedales no solamente es un riesgo para la población (…) sino que debilita la capacidad de la ciudad de evacuar el agua y lluvia”.

Desde la sociedad civil, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, también criticó el tono del ministro. “A Poduje le encanta pelear con todos y siempre tiene motivos”, afirmó y sugirió que existe una estrategia comunicacional detrás de sus declaraciones.

“Su propósito es que todo el mundo hable de él (…) Tengo entendido que en su oportunidad él mismo felicitó al senador por la vigencia de la Ley de Humedales. Por lo tanto, aquí hay un contrasentido”, dijo.

De la misma manera, Herman subrayó que los “humedales entregan muchos beneficios a la ciudadanía y al país”, y que su eliminación o intervención puede generar consecuencias graves, como ya ha ocurrido en otros territorios.