Karina Delfino: "Lamento mucho que el Gobierno no piense en las grandes mayorías, sino que en sus propios intereses"

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, aseguró que con la reforma a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el Gobierno está yendo “a contrapelo” de consensos a los que ya habían llegado los chilenos.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la líder comunal se refirió a las modificaciones que propone el Ejecutivo, que incluyen disminuir el coeficiente de habitantes por vivienda, flexibilizar requisitos de estacionamientos y extender la duración de permisos de construcción.

Con esas medidas, el Gobierno pretende responder al déficit habitacional, pero ha recibido críticas de alcaldes y alcaldesas que han apuntado a que los cambios podrían llevar a una pérdida de atribuciones municipales en la regulación del desarrollo urbano.

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La alcaldesa Delfino señaló que el Ejecutivo está dejando de lado la idea de “construir en armonía”. “Creo que hay ciertos consensos en que la sociedad iba avanzando y uno de esos es la construcción en armonía. Entiendo que hay un tono de campaña que tienen que tener para ganar las elecciones, pero ya siendo Gobierno, creo que tienen que pensar en todos y todas”, declaró.

“Las construcciones que uno ve, por ejemplo, en Estación Central, Independencia o Quinta Normal, se ven en nuestras comunas, no en el sector oriente de Santiago. Entonces, también, al final, es un retrato de la desigualdad”, argumentó. En esa línea, Delfino expresó: “Lamento mucho que el Gobierno no esté pensando en las grandes mayorías, sino que en sus propios intereses”.

Además, la jefa comunal advirtió que la desregulación en materia de vivienda no necesariamente llevará a que bajen los precios del sector, como aseguran las autoridades de La Moneda. “Los precios van bajando acorde a lo que las personas pueden comprar y una serie de características que hacen el precio de la vivienda, pero si tú bajas el IVA —y esto lo han dicho economistas— no necesariamente eso te va a generar una reducción en su precio”, dijo.

Debate sobre contribuciones: “Hoy día gran cantidad de personas no pagan”

La alcaldesa Delfino además abordó la propuesta de eliminar el pago de contribuciones de la primera vivienda para todos los mayores de 65 años. Sobre la medida, contemplada en proyecto de ley de Reconstrucción Nacional del Gobierno, sostuvo que es “injusta”, porque podría terminar beneficiando a personas de altos ingresos, a costa de disminuir significativamente el Fondo Común Municipal del que dependen varias comunas.

“El punto es que hoy día una gran cantidad de personas no pagan contribuciones. Del total de personas mayores, 1 millón y medio tiene vivienda y de ellos solo 400 mil pagan contribuciones. ¿Y quiénes son las que pagan contribuciones? Las que tienen una remuneración mayor a 2 millones de pesos y las que tienen una casa con un avalúo fiscal mayor a 200 millones de pesos. O sea, la gran mayoría de personas mayores hoy día no paga contribuciones”, insistió.

La jefa comunal recordó, en tanto, “que las contribuciones financian en un 60% el Fondo Común Municipal y que, por ejemplo, en el caso de La Pintana, casi el 90% esa comuna depende del Fondo Común Municipal”.

“Entonces, tú estás haciendo que alguien con el patrimonio de Luksic, o el patrimonio de Angelini o el patrimonio del propio ministro Quiroz, deje de pagar contribuciones para quitarle los recursos a los vecinos y vecinas de La Pintana”, indicó.