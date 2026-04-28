Ministra Chomalí respalda salida de la exdirectora del Hospital de San Antonio

La ministra de Salud, May Chomalí, encabezó este martes la presentación del Plan de Alerta Oncológica, una estrategia del Gobierno que busca reducir las listas de espera en cáncer.

En el lugar, la secretaria de Estado abordó la controversia por la salida de la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, en medio de cuestionamientos por una eventual solicitud de removerla por razones políticas.

La autoridad descartó esa interpretación y aseguró que la decisión respondió a una “pérdida de confianza”. “La relación entre los directores de servicio y los directores de hospitales de su red debe ser una relación de confianza. Si no existe (…) no se puede trabajar”, sostuvo. La secretaria de Estado agregó que los motivos son “de diferente índole, técnicos o administrativos”.

Consultada directamente por los dichos de Maturana, la autoridad evitó profundizar en la acusación y recalcó que “nuestra relación es con el director de servicio”, quien —según indicó— habría informado la solicitud de renuncia bajo ese criterio.

Tratamiento del cáncer

La presentación del Plan de Alerta Oncológica estuvo encabezada por la ministra Chomalí junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; el director de Fonasa, César Oyarzo; y el jefe del Departamento de la Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, Alejandro Berkovits.

La iniciativa, según destacó la titular de Salud, permitirá atender a cerca de 33 mil pacientes GES y no GES que actualmente esperan diagnóstico o tratamiento por cáncer, con el objetivo de evitar retrasos en patologías donde el tiempo resulta clave.

Durante la presentación, la secretaria de Estado la calificó como “un hito importante” dentro de los primeros 90 días de gestión tras la alerta sanitaria.

En cuanto al contenido del plan, el doctor Berkovits detalló que la estrategia surge en el marco de la alerta sanitaria decretada el 20 de marzo de este año, que tiene como objetivo central “reducir la posibilidad de que los pacientes no accedan a sus tratamientos oncológicos”.

Según explicó, el plan identificó a 33 mil 702 personas con retrasos en atención oncológica al 31 de enero de 2026, de las cuales más de 19 mil corresponden a garantías GES vencidas y cerca de 14 mil a casos no GES. “El cáncer es hoy la segunda causa de muerte en Chile (…) y el tiempo es determinante”, advirtió.

Berkovits detalló que la estrategia contempla tres fases: identificación y validación de pacientes, contacto y vinculación, y finalmente resolución y acompañamiento.

En este último punto, explicó que si los hospitales no tienen capacidad para resolver los casos, se activará la derivación a un segundo prestador (sin costo), incluyendo centros privados con convenio.

El objetivo es que al 31 de junio de 2026 todos los pacientes estén “en vías de resolución” de su problema de salud.

Recorte presupuestario

La ministra Chomalí se refirió al debate por el ajuste presupuestario en salud, en medio de la polémica generada tras la filtración de un oficio del Ministerio de Hacienda que plantea descontinuar 24 programas de cara a la Ley de Presupuestos 2027.

Dentro de los planes se encuentran el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, el Plan Nacional de Demencia, el Programa Odontológico Integral, el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), entre otros.

En esa línea, Chomalí reiteró que la reciente reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue “muy beneficiosa” y, aunque el decreto sigue en revisión en la Contraloría, insistió en que la reducción “no va a ser un 3%, va a ser menos”.