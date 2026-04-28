Ministro Barros reconoce que ajuste fiscal en Defensa perjudicará patrullaje al mar territorial

El ministro de Defensa, Fernando Barros, abordó este martes en Radio Agricultura diversos temas de su cartera, con especial atención a las repercusiones del ajuste fiscal, la migración en la zona norte y la evolución de la seguridad en el sur del país.

Consultado por la reducción presupuestaria que solicitó Hacienda, el secretario de Estado detalló las restricciones estructurales que enfrenta su sector. “En Defensa el 87% es gasto de remuneraciones, yo no puedo bajar un tres por ciento las remuneraciones de la Fuerza Armada”, manifestó y dejó en claro la complejidad de aplicar recortes sin comprometer el funcionamiento operativo de las instituciones castrenses.

Barros también advirtió sobre las consecuencias concretas de esta medida. “Nada es gratis, apretarse el cinturón tiene efecto. Hay que reducir los vuelos a la Antártica, hay que tener menos patrullaje al mar territorial, lo que significa un riesgo de que los pesqueros ilegales entren a nuestro mar”, señaló.

Además, reconoció las dificultades financieras que ya han enfrentado: “El año pasado quedamos bastante cortos, el déficit que todos conocen (…) No estaba la plata, no llegaba la plata para pagar”.

En lo que respecta al control fronterizo, el ministro de Defensa dio cuenta de un cambio en las tendencias migratorias. “Hoy día claramente es más gente que está saliendo que la que está entrando”, afirmó. Asimismo, indicó que “el Presidente puso todos esos antecedentes como un insumo para que se produzca el plan definitivo en 90 días”.

Sobre la Macrozona Sur, Barros entregó una mirada optimista. “Los hechos de violencia han bajado un 80%”, sostuvo, y remarcó que “no va a haber abandono”. En ese contexto, calificó a los responsables como “una minoría” vinculada al “terrorismo y al delito”.