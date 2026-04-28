Poduje tilda de “locura” Ley de Humedales y abre conflicto con De Urresti, el PS y la presidenta del Senado

Un nuevo foco de tensión política se abrió este lunes luego de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, cuestionara duramente la Ley de Humedales Urbanos y apuntara contra el senador PS Alfonso de Urresti, generando una cadena de respuestas desde el Congreso y su propio sector.

La controversia se desató en Valdivia, durante una reunión en dependencias del Serviu por el proyecto habitacional Guacamayo 3, iniciativa que busca dar solución a más de 570 familias y que arrastra años de retraso.

En medio del debate por la disponibilidad de suelos —condicionada por la normativa ambiental—, Poduje responsabilizó directamente a la ley impulsada por De Urresti. “¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador?”, emplazó el ministro, agregando que “esa ley quedó mal hecha”.

Las palabras no tardaron en generar reacción. El senador socialista respondió en redes sociales: “Como arquitecto, el ministro Poduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres”. Luego, profundizó sus críticas: “Tratar de simplificar esta situación y echarle la culpa a una ley (…) me parece irresponsable”.

Como arquitecto, @MinistroPoduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres. Confundir agilidad con negligencia es condenar a las familias a vivir inundadas. Las familias requieren agilidad, pero sobre todo soluciones reales que no se hundan con el… https://t.co/wREND4ZE72 — Alfonso De Urresti (@adeurresti) April 27, 2026

El parlamentario también cuestionó el rol del secretario de Estado, señalando que “un ministro de Vivienda tiene que estar a disposición de buscar soluciones, y no de azuzar ni dividir”.

Desde el Partido Socialista, las críticas se alinearon rápidamente. Mediante una declaración pública, los senadores PS manifestaron su “respaldo absoluto” a De Urresti y expresaron preocupación por un “patrón de respuestas confrontacionales” por parte del ministro, señalando que este tipo de actitudes “no contribuye a generar las condiciones de diálogo que el país requiere”.

El conflicto, sin embargo, no se limitó a la oposición. Desde el oficialismo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), también salió a marcar distancia, defendiendo tanto la ley como su tramitación. “La Ley de Humedales (…) tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”, escribió.

Poduje replicó apuntando a la urgencia habitacional: “Como ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa (…) que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales”.

La respuesta de Núñez no se hizo esperar. “Tan importante como las viviendas (…) es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades”, afirmó, advirtiendo que este tipo de controversias también puede afectar el avance de proyectos y leyes.