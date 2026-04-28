Quiroz cierra puerta a idea de dividir el proyecto de reconstrucción: "No hay ninguna posibilidad"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, rechazó este martes cualquier posibilidad de dividir el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional anunciado por el Presidente José Antonio Kast, iniciativa que vincula las labores de reconstrucción con un paquete de medidas tributarias.

La negativa del secretario de Estado se produce después de que sectores de la oposición, como el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), propusieran separar el contenido del proyecto para destrabar en el Congreso la aprobación de los recursos destinados a la emergencia.

En declaraciones a Radio Infinita, Quiroz defendió que la propuesta debe ser tramitada como un bloque único para asegurar su efectividad en el plano económico. “No hay ninguna posibilidad de que el proyecto se divida porque esto es un todo; es un todo concatenado que reactiva y hace crecer”, afirmó el jefe de las arcas fiscales.

El ministro de Hacienda explicó además que la iniciativa contempla acciones de reconstrucción de corto plazo que se enlazan directamente con incentivos tributarios. Dichos incentivos están diseñados para que los contribuyentes puedan acogerse a ellos rápidamente, generando incluso excedentes que permitan amortiguar otros efectos financieros. “Esto refuerza esa validez, refuerza esa certeza y, por lo tanto, es un todo que está junto”, puntualizó.

Durante la entrevista, Jorge Quiroz también se refirió a las críticas que ha recibido el proyecto respecto de su alcance. Al respecto, señaló que el crecimiento económico no depende exclusivamente de la carga tributaria. Asimismo, subrayó que el plan incorpora soluciones para problemas estructurales que han sido diagnosticados por especialistas, entre ellos la gestión de permisos y la reducción de la incerteza jurídica en las inversiones.