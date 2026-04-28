Subsecretario de DD.HH. afirma que sugerencias de Hacienda "no serán atendidas"

El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, se refirió a la continuidad del Programa de Derechos Humanos, esto luego que el Ministerio de Hacienda sugiriera descontinuarlo.

Según consignó Bío Bío, Mira descartó cualquier retroceso en la existencia del programa. “Vamos a continuarlo, está totalmente conformado. Se lo anunciamos a los funcionarios”, indicó.

El subsecretario destacó que “el programa de DD.HH. continúa porque es muy importante no solo para la subsecretaría sino para el país”.

Junto con ello, la autoridad recalcó que “las sugerencias que salieron de Hacienda no serán atendidas en ningún sentido”.

Asimismo, explicó que el programa “forma parte del mandato legal de la subsecretaría y hemos manifestado a las distintas instituciones y funcionarios que se continuará”.

Causas vinculadas a derechos humanos

Por otro lado, el subsecretario descartó la existencia de instrucciones para no intervenir en causas de derechos humanos, esto luego que un correo interno de la jefa del programa, Constanza Garrido, apuntaba a que habría recibido “instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento”.

A esta situación se suman denuncias de exjefas del programa y de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Justicia, que acusan que se estaría limitando la acción de los abogados en procesos donde se discuten beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad.

En ese contexto, Mira aseguró que “no hay instrucción alguna de forma general, sino que lo que hay es un protocolo de 2017 de analizar caso a caso, y es lo que seguiremos haciendo”.