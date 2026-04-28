“Vienen a blindar la Ley Longueira”: Gobierno desata críticas del gremio pesquero tras frenar nueva ley de pesca

La decisión del Gobierno de no reingresar el proyecto de nueva ley de pesca impulsado por la administración anterior abrió un nuevo foco de tensión en el sector. El Ejecutivo argumentó razones técnicas y políticas para descartar la iniciativa y optar por modificaciones acotadas a la normativa vigente, lo que generó reacciones tanto en dirigentes de la pesca artesanal como en el Congreso.

En entrevista con Pulso, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, ratificó lo que ya habían planteado en la comisión de la Cámara Baja hace unas semanas, al calificar el anterior proyecto de nueva ley general de pesca como “refundacional”.

Así, Urrutia explicó que se enfocarán en perfeccionar la ley vigente con proyectos específicos en lugar de reemplazarla íntegramente como se venía discutiendo en el Parlamento.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, cuestionó con dureza la determinación. “Me parece que es un error garrafal. Creo que se estaba trabajando de cara al país en una nueva ley de pesca, a diferencia de la ley actual vigente, a la cual ellos le quieren meter mano solamente para cambiar algunas cosas”, criticó.

El dirigente sostuvo que la decisión no se justifica con los argumentos entregados por el Ejecutivo. “Ellos vienen a blindar la Ley Longueira, vienen a proteger los intereses de aquellos que profitaron de esta ley corrupta y quieren seguir haciéndolo”, acusó.

Cortés puso énfasis en los cuestionamientos históricos a la actual normativa: “Está muy cuestionada (…) dos parlamentarios que fueron enjuiciados y declarados reos, hay un exgerente de una empresa pesquera también declarado reo. Por lo tanto, no es que lo digamos nosotros, es una ley corrupta”. En esa línea, el dirigente calificó como “un retroceso” que no se siguiera tramitando el proyecto impulsado por la administración del expresidente Gabriel Boric.

“Esta ley de pesca corrupta no tomó en cuenta la situación socioeconómica y la vulnerabilidad del sector pesquero artesanal. No tuvo nunca intenciones de aplicar una plataforma social, como sí lo recogía este nuevo proyecto”, sumó.

Asimismo, apuntó a los intereses que, a su juicio, se resguardan con la decisión. “El Ejecutivo, al plantear esto, solamente es proteger y blindar el bolsillo de las siete familias. En el fondo, ellos están gobernando para las siete familias y para nadie más en el tema pesquero”, apuntó.

Respecto del diálogo con el Gobierno, señaló: “Nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando, pero para conversar en serio hay que tratar los temas en serio. No puede pretender el gobierno actual hacer caso omiso a un pronunciamiento que hubo del Parlamento acerca de la nulidad de la Ley Longueira. No puede hacer caso omiso al trabajo de más de dos años de parlamentarios y sus equipos jurídicos para avanzar en el proyecto de la nueva ley”, enfatizó.

Reacciones políticas

Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, planteó que el Ejecutivo tiene atribuciones para definir su agenda. “Hemos dicho que el Gobierno tiene el derecho de presentar su propia agenda legislativa en materia de pesca y acuicultura y así lo hizo el subsecretario, señalando iniciativas para mejorar la actual ley”, expresó.

“También otras acciones como, por ejemplo, la modificación de la Ley Lafkenche y así poder destrabar obstáculos que no han permitido un desarrollo real en materia económica, social y laboral en la pesca artesanal, como también en la pesca industrial de nuestro país”, complementó González.

El parlamentario, sin embargo, llamó a considerar elementos del proyecto anterior. “Le solicitamos al Gobierno que tenga en consideración lo que se denomina plataforma social, que estaba incluida en la ley que se tramitó en el último periodo legislativo. Ahora, esta plataforma social tiene que ser con un financiamiento para que sea una ayuda real para los hombres y mujeres de mar”, enfatizó.

En tanto, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, respaldó la decisión del Gobierno y cuestionó el proyecto descartado. “Era un proyecto que estaba mal planteado y que generaba mucha incertidumbre e inhibía, entre otras cosas, la inversión en este sector económico tan importante para el país. Por tanto, quedó claro que el Gobierno tomó la decisión con razones fundadas”, manifestó.

En contraparte, desde la Comisión de Pesca de la Cámara Baja, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, detalló gestiones para que se pueda retomar la discusión del proyecto anterior. “Tuvimos un encuentro con la pesca artesanal y pudimos tomar algunos acuerdos en relación a solicitarle al ministro de Economía que vuelva a ingresar el proyecto de ley que ya está avanzado en un 75%”, aseguró la legisladora.

Tello afirmó que se solicitará formalmente que “se tramite nuevamente el proyecto de ley de nulidad de la ley de pesca que se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución, proyecto que ya pasó por el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora se encuentra en el Senado esperando ser votado en dicha comisión”.

“Es de esperar que podamos tener una buena acogida toda vez que este es un proyecto que ha trabajado la pesca artesanal, pero también dirigentes y dirigentes de todos los sectores de este rubro, así como trabajadores y trabajadoras del mar, están representados en las distintas audiencias que se llevaron adelante para poder presentar este proyecto tanto al interior de la Comisión de Pesca como en distintos lugares de nuestro país”, manifestó Tello.

A estas reacciones se sumó el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien manifestó reparos a la decisión del Ejecutivo y advirtió sobre sus efectos. “No creo que sea una buena idea que el Gobierno haya decidido no reponer la ley de pesca que retiró, que ya estaba a punto de ser despachada por la Comisión de Pesca de la Cámara. Creo que hay que ser muy cauteloso respecto de lo que significa el manejo sustentable de los recursos y mantener la actividad para que miles de familias puedan vivir de aquello”, comentó.

El legislador también enfatizó los plazos comprometidos y la necesidad de definiciones claras. “No basta con que digan que van a retirar la ley de pesca, porque recordemos además que hubo un acuerdo político en donde se derogó la ley de pesca con el plazo de 2 años para tener una nueva ley y ese plazo está casi cumplido. La Ley de Fraccionamiento es ley de la república, no la pueden cambiar, pero hay otras materias que tienen que ser resueltas”, indicó Flores.

Además, emplazó al Gobierno a precisar su hoja de ruta. “Si no van a volver a presentar una ley de pesca integral, digan de inmediato qué es lo que van a presentar para ir remediando los vacíos que hoy día tiene la pesca artesanal y la pesca industrial en Chile”, expresó el senador.