$32 mil 721 millones menos para Desarrollo Social: programas de niñez, juventud y pueblo indígenas sufren los mayores recortes

El pasado viernes 24 de abril, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó un decreto que establece una reducción presupuestaria de $32 mil 721 millones para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esta decisión afecta directamente a programas sociales prioritarios, sobre todo en las áreas de infancia, juventud y pueblos indígenas.

Según consignó La Tercera, el recorte, materializado mediante una modificación presupuestaria, implica una disminución de recursos en múltiples servicios de esa cartera. Entre los organismos más afectados se encuentra el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), con una reducción de más de 12 mil 748 millones de pesos.

Le siguen la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (7 mil 634 millones), cuyos fondos para tierras y apoyo a comunidades resultaron perjudicados; el Instituto Nacional de la Juventud (3 mil 859 millones); la Subsecretaría de la Niñez (3 mil 359 millones); el Servicio Nacional de la Discapacidad (mil 135 millones); y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (318 millones).

El ajuste también golpea iniciativas emblemáticas como el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuar), con una reducción de mil 850 millones de pesos, además de otros programas de acompañamiento familiar y políticas de desarrollo social orientadas a sectores vulnerables.

El documento se difundió este martes y fue firmado el mismo día en que se generó controversia por una circular de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Dicha circular recomendaba “descontinuar” o reformular decenas de programas estatales, lo que provocó críticas tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo. El ministro Quiroz, en tanto, ha defendido el concepto de “descontinuar” como una herramienta técnica para rediseñar programas.

En este contexto, el recorte presupuestario refuerza las preocupaciones sobre un eventual ajuste fiscal más profundo en el gasto social, aunque desde el Ejecutivo se ha insistido en que no se eliminarán beneficios esenciales.