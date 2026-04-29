ANEF acusa despidos arbitrarios en el Estado y llama a movilizarse este 1 de mayo

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez de Belli, denunció que funcionarios con contrato vigente hasta fin de año han sido notificados de salida. En esa línea, aseguró que esos cargos cuentan con presupuesto aprobado para 2026, por lo que no existirían razones técnicas para las desvinculaciones.

El gremio identificó casos en el Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio de la Mujer, Bienes Nacionales y el Ministerio de Justicia. En varios de ellos, señaló el dirigente, se trata de trabajadoras con años de experiencia en funciones permanentes.

“El Estado no puede funcionar con esta lógica. No estamos hablando de cargos de confianza, estamos hablando de trabajo que se sostiene todos los días”, indicó Pérez.

Además, el presidente de la ANEF advirtió del impacto económico para las personas afectadas, pues éstas no acceden a seguro de cesantía, lo que deja a familias sin respaldo inmediato. “Las deudas siguen. No hay red de protección. Quedan completamente expuestos”, afirmó.

En cuanto a los encuentros que el gremio ha sostenido con autoridades del Ejecutivo —Ministerio del Trabajo, la Segpres y el Servicio Civil— respecto a la desvinculación de funcionarios, el dirigente indicó que: “Lo que planteamos es simple: que esto se detenga. No se puede volver algo normal”.

Pese a las gestiones por parte de la ANEF para evitar los despidos, el dirigente aseguró que no hubo definiciones concretas tras esos encuentros.

Asimismo, el timonel de la organización expresó su preocupación por el recorte presupuestario que afecta a varias carteras. “Se tensionan los equipos, se frena la proyección laboral y se instala incertidumbre”, señaló el dirigente.

Así, desde el gremio marcaron una diferencia entre cambios de gobierno y la afectación a funcionarios de carrera. “Una cosa es que cada gobierno arme su equipo. Otra muy distinta es que se afecte a gente que no tiene ese carácter político”, sostuvo Pérez.

La ANEF también advirtió efectos en la atención de la ciudadanía: “Cuando falta gente o se pierde experiencia, eso se nota. La atención se vuelve más lenta, los servicios se resienten”.

Por lo anterior, el gremio no descartó acciones administrativas o judiciales, así como tampoco movilizaciones, si no hay cambios. En ese contexto, Pérez confirmó la participación de la ANEF en la marcha del 1 de mayo convocada por la CUT: “El 1 de mayo es para decir que no aceptamos despidos arbitrarios ni precarización. Vamos a salir a la calle”.

El dirigente gremial sostuvo que la convocatoria busca defender la estabilidad laboral y el rol del Estado: “No es solo el trabajo de los funcionarios. Es también la calidad de los servicios que recibe la gente”.