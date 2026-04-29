Ante "desalentadoras" cifras de empleo: Gobierno apuesta por inversión privada y menor carga tributaria

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación en Chile alcanzó un 8,9% en el trimestre enero-marzo de 2026. El aumento provocó reacciones desde distintas carteras del Ejecutivo, que insistieron en impulsar la economía para promover la oferta laboral.

Desde el INE, el subdirector técnico Leonardo González detalló que “las personas desocupadas tuvieron una variación de 3,3% en doce meses”, y precisó que existió “una variación anual positiva en la tasa de desocupación de 0,2 puntos porcentuales, la cual no es estadísticamente significativa”.

Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, calificó las cifras como negativas y advirtió sobre el complejo escenario del mercado laboral. “No son nada alentadoras (…) son 925 mil personas que no tienen empleo”, afirmó.

“Esto pone de relevancia al Plan de Reconstrucción Nacional que es precisamente para fomentar el crecimiento económico, recordemos que las cifras de IMACEC fueron negativas”, agregó.

Sobre esa misma línea, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, declaró que: “Las cifras son claras y dramáticas. Son más de 900 mil los chilenos que buscan empleo y no lo encuentran. Reactivar nuestra economía es un deber moral“.

Por su parte, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que el nivel de desocupación “es consecuencia de un modelo de desarrollo que se basaba en subir impuestos y que el Estado se hacía cargo de todo“. “Ese modelo fracasó y ahora vamos a recuperar el desarrollo”, subrayó.

En esa línea, agregó que “el desarrollo se genera a través de inversiones de actividad privada, empresarial, pujante y donde el Estado ayuda con regulaciones que sean funcionen más fácilmente y con menores tasas de impuestos”.

Empleo Femenino

En cuanto a la composición del desempleo, el incremento estuvo incidido principalmente por las mujeres, quienes registraron una variación a 12 meses de 7,4%.

Ante esto, el exsubsecretario del Trabajo del gobierno de Sebastián Piñera, Fernando Arab, advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales. “Volvimos a un desempleo femenino de dos dígitos que sin duda es muy malo para el mercado laboral, para muchas mujeres y sus familias”, sostuvo.

Asimismo, llamó a avanzar en medidas concretas para revertir la tendencia. “Esto es un llamado también a apurar ciertas legislaciones que hoy día son tremendamente necesarias para reimpulsar el empleo femenino, como la ley de sala cuna”, añadió.

A su vez, la presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, Francisca Jünemann, manifestó preocupación por la persistencia de cifras elevadas. “Por supuesto estamos muy preocupadas. Llevamos 51 meses con una tasa de desempleo sobre el 8%”, indicó.

Jünemann advirtió sobre barreras estructurales para la contratación femenina, particularmente en mujeres con hijos menores de dos años, grupo donde operan normas como la reducción de jornada por alimentación.

En esa línea, se sumó a las palabras del exsubsecretario Arab y relevó a la importancia de que las autoridades prioricen el proyecto de ley de sala cuna, dado el “desincentivo para contratar a las mujeres con niños” de dicho rango etario.