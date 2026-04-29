Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de Abril de 2026


Contraloría instruye proceso disciplinario a funcionarios de Segegob por infografías del “Estado en quiebra”

El organismo determinó que la Secretaría General de Gobierno no pudo "sustentar técnicamente los términos empleados". Por ello, la CGR ordenó a la ministra Mara Sedini "adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas".

El organismo determinó que la Secretaría General de Gobierno no pudo "sustentar técnicamente los términos empleados". Por ello, la CGR ordenó a la ministra Mara Sedini "adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas".

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La Contraloría se pronunció sobre las publicaciones que la Secretaría General de Gobierno (Segegob), liderada por la ministra vocera Mara Sedini, difundió en redes sociales en referencias a las finanzas del Estado.

El organismo fiscalizador actuó tras una denuncia presentada por parlamentarios de oposición, quienes cuestionaron unas infografías oficiales donde el Gobierno mencionaba un “Estado en quiebra”.

En su dictamen, la Contraloría estableció que: “Si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios”.

También señaló que la Segegob no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.

“El ministerio reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado”, agregó el comunicado.

Como consecuencia, la Contraloría instruyó el inicio de un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Ese proceso deberá ser informado al mismo organismo en un plazo de cinco días hábiles. Además, se ordenó al ministerio encabezado por la ministra Sedini “adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas”.

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