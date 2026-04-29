CUT rechaza propuesta del Gobierno por reajuste del sueldo mínimo

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) descartó la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre el reajuste al sueldo mínimo, el cual planteaba un aumento cercano a cerca de $23 mil pesos.

Tras la mesa de negociación, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, expresó el rechazo de la multisindical “a la propuesta que nos manifestó el ministro Quiroz y el ministro Arrau, porque la consideramos insuficiente”. “No cumple ninguna de las expectativas que consideramos necesarias”, subrayó.

“Iremos al Parlamento a poner nuestras posiciones y hacerles entender que hoy día las cosas son más caras en el mes de abril que en el mes de enero”, indicó.

La CUT había propuesto fijar el salario mínimo en $637 mil, mientras que el Gobierno planteó un alza basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que contemplaría un aumento real cercano a los $23 mil.

Cabe señalar que desde enero de este 2026, el ingreso mínimo se encuentra en $539 mil. Este viernes 1 de mayo debe entrar en vigencia el nuevo monto.