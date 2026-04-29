El nuevo escenario de la Guerra Fría en Medio Oriente: alianzas, guerra y comercio global

La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, no solo ha puesto en entredicho la estabilidad y las bases en la que se sostiene el comercio global, sino que además ha desafiado la frágil estabilidad de una región históricamente volátil, acelerando la transformación del orden regional entre los países del golfo.

Durante décadas, la región funcionó bajo una lógica de “guerra fría” entre dos potencias regionales, Irán y Arabia Saudita, pero ese esquema hoy se encuentra en rápida descomposición, abriendo paso a un escenario con nuevos actores, pero también más incierto, dinámico y fragmentado.

El peso de Medio Oriente

Hablar de la crisis en Medio Oriente, no tiene relación únicamente con un tema cultural o religioso, pues el peso estratégico de Medio Oriente en la economía global es fundamental para entender la magnitud de esta crisis.

Por sus rutas marítimas transita más del 30% del petróleo comercializado y se encuentra más del 60% de las reservas de crudo en el mundo, también pasa cerca del 20% del gas natural licuado, además de volúmenes significativos de fertilizantes y helio. Todos insumos esenciales para la producción agrícola, industrial y tecnológica.

Este nivel de concentración convierte a la región en un punto crítico de vulnerabilidad, donde cualquier interrupción impacta de forma inmediata en los precios, las cadenas de suministro y la estabilidad económica global, afectando rutas vitales y a economías altamente dependientes de la energía importada como las de Europa y Asia, pero con efectos que salpican a todo el mundo.

En ese contexto, el cierre del estrecho de Ormuz en medio del conflicto evidenció la fragilidad del sistema internacional. Este paso marítimo es uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial y su interrupción ha puesto en riesgo el abastecimiento global. Y, aún sin fecha clara de su reapertura, promete no volver a ser como antes.

La globalización, que durante décadas promovió la interconexión de mercados, también generó una dependencia estructural de estas rutas, dejando en evidencia los límites de un modelo basado en flujos constantes y previsibles en un entorno cada vez más inestable.

En paralelo, la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP y la OPEP+ marca un punto de inflexión en el orden energético del Golfo. Aunque presentada como una medida técnica orientada a maximizar su capacidad productiva, el trasfondo es eminentemente político.

La salida del bloque refleja tensiones crecientes con Arabia Saudita y una búsqueda de mayor autonomía estratégica, en la que Abu Dabi no solo intenta optimizar sus ingresos, sino también reposicionarse en el tablero internacional, especialmente frente a Estados Unidos.

La evolución de la “Guerra Fría” de Medio Oriente: de 2 ejes a 3 bloques enfrentados entre sí

Para comprender este giro es necesario considerar la evolución histórica de las rivalidades regionales. La confrontación entre un bloque chíita (Imperio Persa, hoy Irán) y uno suní (Otomanos históricamente, hoy entre Arabia Saudita y Turquía) ha sido el eje estructurante de la geopolítica de Medio Oriente durante décadas, combinando dimensiones geopolíticas y religiosas entre el Islam chiíta y sunita.

En los últimos años, este conflicto se ha expresado principalmente a través de guerras “proxys” en países como Yemen, Siria, Líbano e Irak, reproduciendo una lógica similar a la Guerra Fría del siglo XX, donde las potencias evitan el enfrentamiento directo pero compiten en múltiples escenarios periféricos.

Sin embargo, la irrupción y consolidación de Israel como actor central ha sido determinante para alterar las dinámicas tradicionales de poder.

Desde su creación en 1948, Israel transformó la estructura geopolítica regional, desplazando el eje de conflicto desde la rivalidad histórica entre potencias islámicas hacia una lógica marcada por el conflicto árabe-israelí. Las históricas tensiones sumaron a un nuevo factor de mayor inestabilidad que rompió con el lógica tradicional.

Sin embargo, no fue hasta el 1979, con la revolución islámica en Irán que estás alcanzaron un nuevo nivel y poco a poco se comenzó a construir una rivalidad aún más marcada con Israel. A pesar de no ser árabes, los ayatollah iraníes hicieron parte central de su proyección el enfrentamiento con Israel y usaron la causa palestina como parte de su red de “proxies”.

El escenario actual ha superado esa lógica bipolar. La región ha evolucionado hacia una configuración multipolar en la que participan al menos cinco actores principales: Israel, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita y Turquía. Ninguno de ellos tiene la capacidad de imponer un orden estable por sí solo, lo que ha llevado a la conformación de tres grandes bloques.

El escenario actual: el choque de los tres bloques

La superioridad militar y tecnológica de Israel, sumada a su estrecha alianza con Estados Unidos, lo posicionan hoy como uno de los actores más influyentes. Además, su creciente acercamiento a países del Golfo, especialmente con Emiratos Árabes Unidos, tras firmar los Acuerdos de Abraham, ha redefinido las alianzas y ha tensionado aún más el equilibrio regional.

La alianza entre Israel y Emiratos Árabes Unidos se consolida como uno de los ejes más relevantes del nuevo orden regional. Esta convergencia responde tanto a la necesidad de contener a Irán como a objetivos económicos vinculados a la innovación, la tecnología y la diversificación productiva. Para Emiratos, representa una oportunidad de avanzar hacia una economía post-petróleo, mientras que para Israel constituye un mecanismo para expandir su influencia regional y consolidar su liderazgo estratégico.

Uno de los cambios más significativos en este nuevo escenario es la fractura interna del eje suní. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que durante años actuaron como aliados estratégicos, hoy compiten abiertamente por el liderazgo.

Lo que comenzó como una divergencia táctica en la guerra de Yemen, terminó con Arabia Saudí borrando del mapa a los EAU en Yemen y buscando lo mismo en Sudán, transformado en una disputa estructural por influencia política, control de rutas comerciales y proyección económica.

A esto se suma la percepción de un Estados Unidos menos confiable como garante de seguridad regional. Aunque Washington mantiene capacidades militares significativas, la priorización de Israel y su evidente incapacidad para contener completamente a Irán han generado dudas entre sus socios tradicionales.

Esta situación ha impulsado a países como Arabia Saudita a diversificar sus alianzas, fortaleciendo vínculos con actores como Pakistán y Turquía en busca de nuevas garantías de seguridad en un contexto de creciente incertidumbre.

Por su parte, Irán ha respondido reforzando su estrategia de alianzas con potencias que desafían la hegemonía occidental, como China y Rusia.

Su integración en espacios como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái refleja un intento por romper su aislamiento internacional y consolidar un orden alternativo. Estas relaciones no solo tienen un componente económico, sino también militar y tecnológico, orientado a disuadir posibles ataques y proyectar poder más allá de sus fronteras.

En este contexto, el Medio Oriente ha entrado en una fase que puede describirse como una “anarquía jerárquica”, donde las reglas tradicionales de la disuasión han perdido vigencia y múltiples actores compiten simultáneamente sin un equilibrio claro. La fragmentación del Golfo, la intensificación de conflictos indirectos y la creciente competencia entre potencias globales configuran un sistema altamente inestable, en el que la búsqueda de seguridad se basa cada vez más en el uso de la fuerza.

Las implicancias de este escenario trascienden ampliamente la región. La estabilidad del suministro energético, la seguridad de las rutas comerciales y el equilibrio geopolítico global están directamente condicionados por lo que ocurre en Medio Oriente.