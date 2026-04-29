Exministro Marcel por eventual recorte a la PGU: “Hay gastos que están determinados por ley"

En un punto de prensa previo a su charla magistral en la Universidad de Talca, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los recortes que prepara el Ministerio de Hacienda, que incluirían cerca de 260 programas con ajustes que podrían bordear el 15%.

Antes de su exposición “Cómo dimensionar, enfrentar y superar una crisis económica”, el también expresidente del Banco Central abordó el plan de ajuste fiscal y afirmó: “No se entiende cómo eso se podría reducir en 15%”, en alusión a la PGU.

Lo anterior, porque en el listado de políticas públicas que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, propone disminuir sus recursos figura la Pensión Garantizada Universal (PGU), pese a las promesas del propio José Antonio Kast durante su campaña presidencial, cuando aseguró que este beneficio no sería objeto de recortes.

Así, el exministro cuestionó la posibilidad de aplicar reducciones a beneficios fijados por ley. “Si hay una ley que dice que hay un conjunto de personas que tienen derecho a la PGU, que la PGU tiene un valor determinado, entonces no se entiende cómo eso se podría reducir en 15% como se señala en la instrucción”, dijo.

También abordó el criterio detrás de los recortes y el uso del concepto de “descontinuar”. “Por supuesto se pueden hacer discusiones semánticas sobre lo que eso significa, pero (…) si uno habla de descontinuar y al mismo tiempo dice que tiene que recortarse mil millones de dólares de gasto público, si al mismo tiempo dice que todo programa mal evaluado hay que eliminarlo, entonces (…) es difícil interpretarlo de una manera no radical”, señaló.

En ese marco, planteó que las políticas públicas requieren continuidad entre gobiernos. “Cada gobierno que llega tiene que evaluar cuánto quiere innovar y cuánto quiere continuar”, afirmó. Y agregó: “Si cada cuatro años partimos desde cero, por supuesto que lo que el país va a avanzar va a ser relativamente poco”.

Marcel también se refirió al debate sobre evaluación de programas. “Me alegro que lo expliquen así”, dijo, en relación a declaraciones de autoridades de La Moneda que han descartado recortes lineales. “Me alegro que se vaya instalando una idea más balanceada de lo que significa las consecuencias de evaluar programas públicos”, añadió.

Sobre la ejecución presupuestaria, sostuvo que los ajustes informados para 2026 aún no alcanzan lo anunciado. “El Gobierno está todavía lejos de lo que se propuso”, indicó y precisó: “Se habían hecho recortes por casi 2 mil millones de dólares en lugar de los 4 mil de los cuales se habló”.

En tanto, el exministro apuntó a las dificultades en la preparación del próximo presupuesto. “Hay gastos que están determinados por ley. Entonces, uno no puede llegar y decir, ya voy a recortar esto en 5, 10, 15, 20%”, afirmó. Y cerró: “Espero que las autoridades lo puedan explicar mejor”.