Frente Amplio pide al Gobierno patrocinar proyecto para aliviar cobros del CAE

Las diputadas del Frente Amplio Emilia Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans acudieron al Ministerio de Educación (Mineduc) para hacer entrega de una carta en la cual proponen un proyecto de ley para “aliviar el procedimiento de cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), y ajustarlo a la realidad económica” de las personas.

En específico, la propuesta busca modificar la ley 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, “para introducir principios que la Tesorería General de la República (TGR) debe tener en consideración a la hora de ofrecer convenios de pago, entre los cuales, la capacidad económica de la persona deudora tomaría un rol central”.

Las parlamentarias explicaron que en este proceso de cobro a los deudores se ha generado “enorme inquietud” y que han recibido renuncias por parte de la ciudadanía, por ejemplo, por errores en el cálculo de parte de la TGR respecto de sus niveles de ingresos. Además, por falta de información sobre la forma de adherirse a los convenios ofrecidos y por “no contar con los ingresos suficientes o la capacidad crediticia para pagar el pie mínimo exigido por la TGR”.

La diputada Gael Yeomans, detalló que la propuesta busca, “en primer lugar, que a aquellas personas que tienen ingresos menores a $1 millón y medio, no les puedan ser aplicables los embargos. En segundo lugar, aquellas personas que están entre el rango de $1 millón y medio y $5 millones de ingreso, que se les consideren no solo sus ingresos, sino que también los gastos, es decir, la capacidad de pago que tenga para responder al pie y al monto de las cuotas”.

“Creemos que esto es algo simple que debería ser tramitado por el Ejecutivo. Nosotros no tenemos iniciativa legislativa para poder presentar este proyecto de ley, por eso se lo hacemos llegar al Ministerio de Educación para que lo presente”, agregó.

Por su parte, la diputada parte de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, cuestionó que: “El Gobierno, para hacerse cargo del problema de recaudación fiscal, ha iniciado un camino completamente equivocado, culpar a las personas por la morosidad del CAE, cuando aquí lo que tenemos es un problema de una política pública que fracasó, que fue un despilfarro de recursos para el Estado, un abuso para las familias chilenas y un gran estrés financiero para las instituciones de educación superior”.

Por lo anterior, Schneider aseguró que con esta propuesta buscan “que el cobro de estas deudas deje de ser abusivo en los términos que se ha planteado y tenga, por ejemplo, criterios como el ingreso y el gasto de las personas que están endeudadas, porque la mayoría de las y los deudores del CAE gana menos de $750 mil pesos y no pueden pagar esta deuda”.

En tanto, ambas parlamentarias insistieron la necesidad de dar fin al modelo de financiamiento actual de la educación superior. “Queremos insistir en que el Gobierno debe tramitar el proyecto que pone final CAE, porque necesitamos una solución definitiva. El CAE no hay que fortalecerlo, hay que cambiarlo y condonarlo, y el FES es una solución tanto al problema de recaudación fiscal, como un alivio para el bolsillo de las familias chilenas”, dijo la diputada Schneider.