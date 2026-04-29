Gobierno defiende que recortes buscan un "Estado más eficiente": oposición emplaza a transparentar el proceso

El gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta una creciente controversia tras la confirmación de recortes presupuestarios que impactan a áreas sensibles como los ministerios de Desarrollo Social y Cultura.

Según los antecedentes dados a conocer recientemente, un decreto del Ministerio de Hacienda resolvió una reducción de $32 mil 721 millones en el Ministerio de Desarrollo Social, medida que afecta programas vinculados a niñez, pueblos indígenas y juventud.

Entre los principales organismos afectados se encuentran el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Instituto Nacional de la Juventud. Asimismo, el recorte impacta en iniciativas emblemáticas como el Programa de Apoyo al Recién Nacido (conocido como ajuar) con una reducción de casi 2 mil millones de pesos.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, garantizó que “aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno, en absoluto”. Y que el objetivo es la eficiencia, así como evitar “fraude social o el malgasto”.

Por su parte, la vocera Mara Sedini ratificó los argumentos en favor de la medida y descartó que exista una reducción de beneficios sociales. Aseguró que la información emanada desde Hacienda “tiene que ver con el resguardo de la buena ejecución de los presupuestos y de los planes”.

La secretaria de Estado insistió en que los ajustes responden a criterios de eficiencia. “No se van a cortar beneficios. Lo que buscamos es hacer el Estado más eficiente y que los programas funcionen como corresponde. En el caso del ajuar, la producción mensual es de 10 mil ajuares y la demanda en 2025 fue aproximadamente 7 mil 800”, explicó.

Sedini agregó que: “Ho hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar. Ninguno. Estamos ajustando los programas a la realidad, a la subejecución, a la duplicidad de funciones”. En esa línea, remarcó que “nosotros protegemos a las personas, no a los sistemas” y que “el beneficio social no se toca, se mejora el sistema”.

Defensas y críticas al Gobierno

En el oficialismo, el senador Iván Moreira respaldó la decisión del Ejecutivo y criticó las interpretaciones de la oposición. “Dejen de seguir interpretando las cosas en forma engañosa. No se trata de estar en contra de los programas sociales, se trata de que funcionen. Muchas de estas son solo sugerencias, y es razonable evaluar, corregir, eliminar lo que corresponda”, sostuvo.

El parlamentario añadió que “cuidar los recursos también es proteger el bolsillo de quienes más lo necesitan” y apuntó a motivaciones políticas en las críticas. “Debemos terminar con este cálculo político para todo. No seguir interpretando las cosas a la medida de la izquierda, que lo único que quiere es pelear y confundir a la opinión pública”, sostuvo.

Desde la vereda contraria, la diputada Ana María Gazmuri expresó: “Como integrante de la Comisión de Familia rechazo con indignación el recorte de más de 32 mil millones en el Ministerio de Desarrollo Social. Se golpea así al ex Sename, a La Conadi, al INJUV, a Chile Crece Contigo y hasta al ajuar para recién nacidos”.

La parlamentaria acusó que “el mayor recorte particular castiga al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que ya está en crisis”. Además, afirmó que “este gobierno demuestra incoherencia, promete no dejar a las personas, pero recorta justamente los programas que las sostienen”.

A raíz de los recortes conocidos en Cultura y Desarrollo Social, esta jornada un grupo de diputados del Frente Amplio entregaron en el ministerio de Hacienda un oficio donde solicitan que “revele todos los decretos de modificación presupuestaria firmados desde marzo de 2026”.

El diputado Ignacio Achurra elevó el tono de las críticas y planteó dudas sobre la transparencia del proceso. “Eso es la punta del iceberg, porque esos son dos de 24 decretos que se han filtrado, pero hay otros 22 decretos que no conocemos”, afirmó.

“Hay recortes importantes en materia de programas sociales y el Presidente Kast está escondiendo un recorte que ya está hecho”, declaró, y cuestionó que mientras se discuten eventuales ajustes futuros “se están ya generando los recortes para este año en curso”.

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter apuntó directamente al Mandatario y al diseño del ajuste fiscal. “Toda la ciudadanía tiene derecho a exigir saber qué es lo que se va a recortar”, indicó.

En esa línea, subrayó que “esos millones de chilenos tienen el derecho a saber cómo estos decretos van a impactar” y que “el Presidente Kast dijo una cosa en campaña” y que ahora “sabemos que definitivamente van a implicar recortes a derechos sociales”. Así, emplazó al Ejecutivo a transparentar el alcance completo de las medidas.