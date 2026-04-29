Loreto Maturana recurre a la Corte de Valparaíso: calificó como "ilegal y arbitraria" la petición de renuncia a su cargo

La exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana Gatica, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esta acción judicial se originó luego que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio le exigiera una renuncia no voluntaria a su puesto.

El escrito fue ingresado el pasado 24 de abril. En él, la profesional, que es matrona e ingeniera comercial, tildó la medida de “ilegal y arbitraria”. Según su argumentación, se vulneran garantías constitucionales como la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre su cargo.

De acuerdo con el recurso, la petición de renuncia se dio el 23 de abril, pocos días después de que la doctora Jeanette Vega asumiera como subdirectora médica del hospital. Ese nombramiento, señala la presentación, provocó críticas tanto en el ámbito político como en los medios de comunicación.

Maturana afirma que, al negarse a anular esa contratación, el director del Servicio de Salud le solicitó la renuncia. Como justificación se esgrimió una “pérdida de confianza” y supuestos fallos en su gestión. La exdirectora acusa que no se respetaron los requisitos legales para remover a altos directivos públicos, en particular la falta de comunicación previa al Consejo de Alta Dirección Pública, algo que exige la normativa vigente.

La acción judicial también plantea que la decisión fue “precipitada e irreflexiva” por parte de la autoridad, y que está directamente relacionada con la controversia por el nombramiento de la subdirectora médica. Además, sostiene que la medida constituye una discriminación arbitraria y una interrupción injustificada de su carrera funcionaria, afectando su estabilidad laboral y sus derechos vinculados al cargo.

Maturana solicita al tribunal que declare ilegal la exigencia de renuncia, que anule el acto administrativo y que ordene su reincorporación inmediata. También pide el pago de las remuneraciones y beneficios que dejaría de percibir si se concreta su desvinculación.

Junto a lo anterior, requirió una orden de no innovar para frenar cualquier proceso de reemplazo mientras se tramita la causa, advirtiendo que nombrar a un nuevo titular podría causar un perjuicio irreparable. La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible el recurso y dio al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio un plazo de ocho días hábiles para presentar un informe. En paralelo, el tribunal deberá decidir sobre la orden de no innovar, cuya resolución fue derivada a la Quinta Sala para su análisis.