No puede cultivarse y crece en el sur: NatGeo apoyará proyecto de conservación de un hongo en Chile

En un hito para la conservación de la biodiversidad, National Geographic Society anunció su apoyo a un proyecto que busca sentar las bases para el primer plan de conservación de un hongo en nuestro país. La iniciativa es liderada por Fundación Fungi y se centrará en Butyriboletus loyo.

Este hongo, conocido comúnmente como “loyo”, es una especie comestible y endémica del sur. Está en peligro de extinción principalmente debido a la pérdida de bosque nativo, los incendios forestales y la recolección de ejemplares jóvenes, lo que impide la regeneración de la especie.

Es de carácter micorrícico, o sea, vive en simbiosis con las raíces de los árboles y no puede cultivarse de forma convencional. Esto hace que su conservación esté directamente relacionada con el estado de los bosques nativos del sur de Chile.

En 2010, Chile se convirtió en el primer país del mundo en incluir a los hongos en su legislación ambiental. Este paso permitió la evaluación de las primeras 22 especies de hongos —entre ellas Loyo— a través del Proceso de Clasificación de Especies de Chile y la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Este proyecto es una continuación del trabajo que la Fundación Fungi ha hecho en torno a la conservación de Loyo, que es una especie muy valiosa para las comunidades recolectoras y la cultura del sur de Chile. Fue la primera especie de hongo chilena en ser evaluada y categorizada como en peligro de extinción por la UICN, y la primera en tener un Manual de Recolección Sustentable. Con este proyecto buscamos impulsar el desarrollo de un Plan de Conservación y el reconocimiento del oficio del recolector”, explicó Daniela Torres, directora de programas de Fundación Fungi, quién, además, fue nombrada como National Geographic Explorer en marco de este apoyo.