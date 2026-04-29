Quiroz garantiza que PGU no sufrirá recortes: "No vamos a tocar ningún beneficio social"

En medio de la polémica por la filtración de un oficio interno y la divulgación de decretos que sugieren un ajuste del gasto fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de las dudas generadas. El secretario de Estado garantizó que ningún beneficio social será recortado, incluida la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Quiero decir con todas sus letras y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno, en absoluto”, afirmó Quiroz. El ministro agregó que el único objetivo es buscar eficiencia y prevenir lo que denominó “fraude social o el malgasto”.

Pese a que en el listado de 260 programas que el Ministerio de Hacienda propone disminuir sus recursos figura la Pensión Garantizada Universal (PGU), el titular de Hacienda fue categórico: “No hay recorte en ningún beneficio de ningún pensionado”. En la misma línea, aseguró que “las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a la ley, no se les va a afectar”.

Eso sí, el ministro apuntó a que pueden existir casos irregulares. “Pudiese haber tal vez gente que obtuvo eso y que no debería obtenerlo al tenor de la ley”, explicó, y señaló que hay hallazgos que ya fueron puestos a disposición del Gobierno para su revisión.

Además, Quiroz señaló que los decretos son medidas concretas y vigentes para un ajuste inmediato, mientras que los oficios filtrados corresponden solo a “orientaciones generales” para la elaboración del presupuesto de 2027.

“Lo importante hoy día es el decreto, porque el decreto es lo que se va a hacer. Lo otro son orientaciones para pensar el tema del presupuesto”, sostuvo.

Para ejemplificar el tipo de ajuste que sí se está aplicando, el ministro puso un caso práctico. “Pregúntele al propio ministerio que está a cargo de ese programa y les va a contar que los ajuares tienen sobrestock. Se seguían comprando y se estaban acumulando y no se ocupaban. Entonces, es eficiente dejar de comprar, bajar las compras y ocupar lo que hay en stock. Eso es cuidar los recursos”, detalló.