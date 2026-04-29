Tamara Ramírez (PDG) fija líneas por ley miscelánea: “La apoyaremos siempre y cuando el Ejecutivo cumpla sus promesas”

En medio del debate legislativo por la ley miscelánea impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, la diputada e integrante de la Comisión de Trabajo, Tamara Ramírez (PDG), abordó la posición de su bancada frente a la iniciativa y también el complejo escenario en torno al reajuste del sueldo mínimo.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria explicó que si bien la bancada del Partida de la Gente apoyará la idea de legislar el proyecto de reconstrucción del Ejecutivo, durante la discusión en particular de cada uno de sus puntos evaluarán en su mérito “qué protege a la ciudadanía”.

Ramírez enfatizó que uno de los principales ejes de su colectividad será resguardar a las pequeñas y medianas empresas. “Hoy día nosotros hemos sido claros en que debemos cuidar a las pymes. El alza del sueldo mínimo tan brusco puede afectar a las pymes y hoy no queremos matarlas, queremos fortalecerlas, queremos ayudarlas y ese es nuestro foco”, sostuvo.

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En esa línea, advirtió que el respaldo al proyecto dependerá del cumplimiento de compromisos por parte del Ejecutivo. “Vamos a apoyar la idea de legislar siempre y cuando el Ejecutivo cumpla con sus promesas. Si no cumple, más allá de estar mintiendo o no cumplirle a la bancada del Partido de la Gente, hoy día le está fallando a la gente, a la ciudadanía, a un país completo”, afirmó.

Asimismo, la diputada condicionó el apoyo a avances paralelos en materias específicas: “Si ellos presentan el proyecto de ley, como se lo hemos pedido en paralelo a la ley miscelánea, que tiene relación con la devolución del IVA de los pañales, de los medicamentos, nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra. Sin embargo, si eso no ocurre, claramente nosotros no vamos a estar obligados y vamos a entrar en reflexión si esto se aprueba o no”.

Respecto de las propuestas impulsadas por su bancada, Ramírez recalcó el foco social de las medidas: “Nosotros hemos dicho siempre, nosotros somos una bancada de proposición. Tenemos que poner el foco en una persona, un adulto mayor que tiene una PGU. ¿Hoy cuánto gastan en pañales? Alrededor de 130mil pesos. Tenemos un impuesto canalla, o sea, pagamos por sanarnos. Y tercero, en relación a lo que son las contribuciones, es un impuesto que lo pagamos una y otra vez”.

Salario mínimo

Este lunes, tras finalizar la quinta mesa de negociación con el Ministerio de Hacienda, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) informó que no se alcanzó un consenso en torno al reajuste del salario mínimo.

De acuerdo a la multisindical, ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo enviará su propio proyecto al Congreso para dar inicio a su tramitación legislativa.

Al respecto, la diputada Ramírez abordó la actual presión económica sobre los hogares: “Hoy día a las familias chilenas les cuesta mucho más llegar a fin de mes, el costo de la vida subió, los alimentos subieron, el transporte. Por lo tanto, es legítimo que la CUT esté planteando que el salario mínimo debe responder a esa realidad”.

No obstante, llamó a enfrentar la discusión con criterios técnicos y responsabilidad. “Tenemos que actuar con responsabilidad porque un reajuste mal diseñado también puede terminar perjudicando justamente a quienes queremos proteger, que son especialmente a las pymes”, indicó.

“Estamos enfrentando un desempleo alto, tenemos baja inversión y tenemos mayores costos laborales”, alertó la parlamentaria. Por lo mismo, subrayó que el debate no puede convertirse en una “lucha ideológica entre el Gobierno y la CUT”, sino que “se necesita una negociación seria, con realismo y gradualidad”, que permita avanzar en el aumento de los ingresos de los trabajadores y proteger el empleo formal.