Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de Abril de 2026


U. de Chile lanza plataforma que permitirá enviar preguntas a la candidata y candidatos a Rectoría

A través del sitio tuvozimporta.uchile.cl la comunidad universitaria podrá plantear sus inquietudes a los postulantes. Un listado final, elaborado con la plataforma, será incorporado en el debate del próximo 5 de mayo.

A través del sitio tuvozimporta.uchile.cl la comunidad universitaria podrá plantear sus inquietudes a los postulantes. Un listado final, elaborado con la plataforma, será incorporado en el debate del próximo 5 de mayo.

Nacional

La comunidad universitaria podrá participar en el debate del próximo 5 de mayo, organizado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile, junto a Radio Universidad de Chile y Uchile TV. ¿De qué manera? Enviando preguntas dirigidas a la candidata y los candidatos a la Rectoría.

La Oficina de Inteligencia Artificial de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información (VTI) habilitó el sitio tuvozimporta.uchile.cl, espacio que permitirá que quienes forman parte de la comunidad de la Universidad de Chile envíen sus inquietudes. A través de esta tecnología, las preguntas podrán agruparse por temática y transformarse en un insumo para el debate del próximo 5 de mayo, a pocos días de la elección que definirá quién encabezará los próximos cuatro años la Casa de Bello.

La jefa de la Oficina de Inteligencia Artificial de la VTI, Sara Rojas, explica que el sistema “procesa todas las preguntas recibidas desde la comunidad y las filtra para eliminar discursos que no contribuyan al debate de ideas o que contengan contenido discriminatorio”.

Pantallazo.

Universidad de Chile lanza herramienta para que comunidad realice preguntas a los candidatos a rector.

Asimismo, agrega que “a partir de las preguntas válidas, identifica los grandes temas de interés común y, en función de su relevancia, construye un listado final que representa, de manera fiel, lo que la comunidad de la Universidad de Chile quiere saber de sus candidatos”.

De esta forma, este material podrá ser utilizado como insumo en el debate que se realizará el 5 de mayo en la Casa Central.

¿Cómo participar?

El proceso es muy simple. Las y los integrantes de la comunidad universitaria deben ingresar al sitio tuvozimporta.uchile.cl, que recopilará las preguntas que busquen, en un clima de civilidad universitaria, plantear interrogantes orientadas a mejorar y potenciar el plantel.

Solo se debe ingresar, desde un computador o smartphone, a tuvozimporta.uchile.cl con el correo de la Universidad de Chile y la clave, y enviar un máximo de dos consultas. El requisito de acceso con cuenta U. de Chile busca certificar la pertenencia a la comunidad universitaria. Las preguntas serán tratadas de forma anónima y no estarán asociadas a cada usuario.

La invitación es a que la comunidad comparta sus preguntas para la candidata y los candidatos a la Rectoría de la U. de Chile 2026-2030, en el marco del proceso eleccionario del 12 de mayo.

Toda la información sobre el proceso eleccionario se encuentra en el portal uchile.cl/eleccion-rectoria.

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