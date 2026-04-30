Crece preocupación por Macarena Chahuán, chilena secuestrada por Israel

La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, entre las que hay tripulantes chilenos, reportó la madrugada de este jueves la interceptación de al menos 22 barcos por parte de fuerzas israelíes en aguas internacionales, cerca de las costas de Grecia, según su propio sistema de rastreo. Esto ocurrió luego de que la organización denunciara, horas antes, que estaban siendo rodeados por embarcaciones y drones israelíes.

La misión y la organización de la flotilla

En su último comunicado, la flotilla confirmó la interceptación de numerosas embarcaciones por parte de las fuerzas armadas de Israel. Además, señalaron que perdió comunicación con al menos 11 barcos. En paralelo, medios israelíes sostienen que serían 22 las naves interceptadas.

Se trata del segundo intento en menos de un año por romper el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza. La operación se desarrolló de forma escalonada durante la madrugada, a más de mil kilómetros del territorio israelí y en aguas internacionales. Algunas de las interceptaciones habrían ocurrido cerca de territorio griego, lo que obligó a parte de la flotilla a recalcular su ruta.

La misión busca abrir un corredor humanitario hacia Gaza. En ella participan centenares de profesionales, entre médicos, constructores y activistas de derechos humanos provenientes de distintos países.

Al menos siete chilenos integran la flotilla, Macarena Chahuán, Claudio Caiozzi, Víctor Chanfreau, Carolina Eltit, Ignacio Ladrón de Guevara, Bruno Salas y Franco Torti. Es la primera vez que una delegación chilena participa en una iniciativa marítima de ayuda humanitaria hacia territorio palestino.

Macarena Chahuán, periodista chilena de origen palestino, habría sido secuestrada en la intercepción del ejército israelí, generando expectación sobre su paradero y estado de salud.

La actual expedición, denominada “Misión de Primavera 2026”, comenzó su despliegue a mediados de abril. El día 12 partieron barcos desde Barcelona y el 26 se sumó un contingente italiano desde Sicilia. A diferencia de iniciativas anteriores, esta operación ha alcanzado una escala mayor, movilizando cerca de 3 mil participantes de más de 100 países, incluyendo un contingente médico de aproximadamente mil profesionales.

Se estima que entre mil 200 y mil 500 personas se encuentran a bordo de los barcos, mientras que el resto participa en la logística terrestre, intentando ingresar ayuda a través del paso de Rafah o coordinando suministros desde Egipto y Jordania. Este despliegue incluye además a un amplio contingente médico, parte del cual viaja en embarcaciones y otra parte espera desplegarse en tierra en caso de establecerse un corredor humanitario.

La intercepción de la flotilla en la voz de un chileno

Según los reportes, la madrugada del 29 de abril parte de la flotilla fue interceptada a unas 45 millas náuticas al oeste de la isla griega de Citera. Se ha informado de la detención de cerca de 180 activistas y daños en algunas embarcaciones, como el Arctic Sunrise de Greenpeace, que prestaba apoyo técnico.

En este contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Víctor Chanfreau, dirigente estudiantil chileno que viaja en el velero “Rafah” rumbo a Gaza.

En sus palabras, la misión surge como una iniciativa global de solidaridad. “Nos organizamos desde distintos lugares del mundo para llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino, en la Franja de Gaza, que ya lleva tres años de genocidio por parte del Estado de Israel”, destacó.

Chanfreau confirmó que durante la noche “el ejército de Israel interceptó a 22 veleros en aguas internacionales entre Italia y Grecia”, describiendo un ambiente de hostigamiento constante.

Respecto a la situación de la chilena Macarena Chahuán, señaló que: “Hace muchas horas que se le pierde el rastro, y damos por entendido que se llevó a cabo su secuestro, en medio del acoso con drones y lanchas rápidas. Según los registros disponibles, al abordar los barcos estaban apuntando con láseres y armas a los tripulantes”.

Sobre la noche de la interceptación, relató: “Logramos librarnos en nuestro barco, pero vimos las lanchas muy cerca. Los drones, que antes estaban a gran altura, ahora volaban mucho más bajo. Buscaban amedrentarnos. Fue una noche larguísima, solo a medida que salía el sol los drones y barcos se fueron, el ejército israelí como los cobardes que son solo actúan en la oscuridad”.

Consultado sobre la continuidad de la misión, Chanfreau fue enfático: “Los ánimos son de continuar. Esta no es una iniciativa simbólica, tenemos que llegar a Gaza con la ayuda humanitaria”.

“En los próximos días vamos a anunciar el plan de acción, aunque hay barcos que quedaron inutilizados tras ataques, lo que complejiza el escenario”, sumó.

El dirigente también reconoció el desgaste emocional de la travesía, pero reafirmó el compromiso del grupo. “Es agotador estar tantas horas en alerta, pero si nosotros estamos cansados, imaginemos cómo están las familias en Gaza después de tres años de genocidio. Para ellos son nuestros esfuerzos”, dijo.

Asimismo, emplazó al Gobierno de Chile a actuar: “Tiene que asegurar que se conozca el estado de salud y emocional de Macarena, porque no sabemos hasta dónde puede llegar el ejército israelí”.

En tanto, hizo un llamado a la movilización. “La flotilla es solo una de las muchas iniciativas solidarias con el pueblo palestino. Es importante asistir a las manifestaciones y seguir difundiendo”, subrayó.

Hasta el momento, ni la organización ni los familiares han recibido información oficial sobre el paradero de las personas interceptadas. Al mismo tiempo, no existe confirmación de si se encuentran detenidas por la Armada israelí o si han sido abandonadas en el mar en condiciones similares a casos anteriores.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se instruyó a la misión chilena en Israel tomar contacto con las autoridades locales y estar disponible para brindar asistencia consular, además de recabar antecedentes a través del embajador israelí en Chile.

Hasta ahora, ni el Gobierno israelí ni sus Fuerzas de Defensa han confirmado oficialmente la operación. Sin embargo, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó en la red social X que “otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar” a su área. En la misma línea, el diario Haaretz informó que fuentes de defensa israelíes confirmaron la “continua interceptación” de embarcaciones.

Por su parte, la Embajada de Israel en Chile señaló que el país “tiene el derecho y el deber de defender su soberanía”, calificando la flotilla como una “iniciativa comunicacional” destinada a provocar incidentes y movilizar a la opinión pública internacional. De la misma manera, afirmaron que intentar ingresar a la zona marítima restringida en torno a Gaza constituye “un acto de hostilidad declarada”.

La misión diplomática israelí también aseguró que los secuestrados en aguas internacionales serán llevados a Israel y posteriormente expulsados del país.

Por ahora, la misión marítima se encuentra en proceso de reorganización de sus recursos y tripulantes para intentar continuar su trayecto, mientras la operación terrestre sigue su avance hacia la Franja de Gaza, en este segundo intento en menos de un año por establecer un corredor humanitario.