Cristián Bellei por "Escuela Seguras" y recortes en educación: “Son políticas que sugieres cuando estás muy lejos de la realidad escolar”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Educación e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, analizó los ejes del debate educacional actual: la tramitación del proyecto de Escuelas Protegidas, el recorte presupuestario y otros temas relevantes.

En primera instancia, el académico señaló que el Gobierno no ha podido desplegar una agenda en materia de educación como tal y aseguró que más bien se está respondiendo a la coyuntura, o sea, a la tragedia ocurrida en Calama y la rebaja presupuestaria mandata por el Ministerio de Hacienda.

“Esos dos eventos, tanto la cuestión de la violencia y la disciplina, como la cuestión financiera, se han llevado la conversación. Me parece a mí que el sector, que tenía otras prioridades, no las ha podido desplegar y vamos a ver si es que logra manejar la agenda, controlar estas dos dimensiones, para luego desarrollar otra agenda propiamente educacional”, dijo.

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Sobre los recursos de la cartera, indicó que: “La pregunta es cómo van a reaccionar las autoridades del sector y cuánta capacidad de negociación van a tener o si se van a alinear con los recortes, que algunos de los que se están proponiendo son más o menos dramáticos”.

En materia de violencia en los establecimientos, el doctor en Educación calificó como “muy desafortunada” la forma en que se está llevando la discusión a través del proyecto de ley de “Escuelas Protegidas”.

“Es desafortunado que la agenda educacional, en buena parte, esté tomada por una situación tan dramática que todos lamentamos, condenamos y que esperamos que no vuelva a suceder (el homicidio de una profesora en Calama). Pero, a pesar de que hay indicadores preocupantes de problemas de indisciplina y también problemas de violencia, la verdad que el sistema escolar chileno está muy lejos de los niveles de violencia de algunos países donde se han aplicado este tipo de políticas, como Estados Unidos”, analizó.

El experto afirmó que, si bien las medidas represivas se justifican en contextos específicos, por ejemplo, “si se descubre que un estudiante lleva un arma”. “Ahí hay que activar protocolos, coordinarse con Carabineros y tener una respuesta rápida para evitar cualquier tipo de agresión a miembros de la comunidad educativa”, subrayó.

No obstante, el académico afirmó que “ese no es el problema de la convivencia masiva de millones de estudiantes y centenares de miles de funcionarios y docentes todos los días en Chile”.

Bellei aseguró que los especialistas apuntan más bien a “tener reglamentos educacionales que sean justos, que se apliquen bien, que todos los estudiantes sientan que no son arbitrarios, que noten que les han escuchado en su conformación y, por lo tanto, que los sientan propios. Que haya formas de apoyar a los estudiantes que tienen más dificultades de aprendizaje o de convivencia, que haya formas educativas de reaccionar cuando hay conflictos”.

En cuanto a los episodios de violencia indicó que: “Estos casos son solo la puntita del iceberg y pareciera que toda la conversación y toda la política fuera sobre ellos. Es lamentable, porque la conversación no es tan educativa sino que más bien casi policial”.

“Desde el punto de vista educacional la respuesta es muy insuficiente. Sabemos que en algunos países incluso medidas de control tan agresivas, como esto de revisar la mochila o de poner pórticos detectores de metales no han disminuido los hechos e incluso pueden aumentar la sensación de inseguridad en los propios estudiantes, imagínate un niño pequeño de ocho o nueve años teniendo que pasar todos los días por un pórtico o por una revisión de mochila, lo que va a sentir es que está yendo a estudiar a un lugar que es un campo minado”, analizó el investigador.

En esa línea, insistió que estas medidas “en el 99% de los casos son totalmente innecesarias. Entonces, es mejor tener formas inteligentes y educacionales de abordar esta cuestión”.

“Eso no quiere decir que en los casos extremos no haya que tener protocolos y formas de acción rápida para prevenir hechos de violencia, pero sabemos que en ese punto, de problemas graves de salud mental o de violencia en la escuela, lo que hemos tenido es una política muy insuficiente, porque las atenciones y programas de salud mental comunitarios son muy insuficientes”, agregó.

Respecto al recorte presupuestario que el Ministerio de Educación deberá implementar por orden de Hacienda, y específicamente sobre la sugerencia de “descontinuar” el Programa de Alimentación Escolar, el académico calificó el escenario como “preocupante”.

“Lo que está diciendo ese instructivo es que se puede ahorrar todo el Programa de Alimentación Escolar (…). Entonces, si fuera solo un tema de palabras, que ‘discontinuar’ en realidad significa ‘continuar’. ¿Por qué estaría en la columna donde dice que se pueden ahorrar millones y millones de pesos ? Lo que se estaba proponiendo era discontinuarlo, francamente terminarlo, porque si no, los recursos se estarían reservando y se diría ‘bueno, tenemos que buscar otra manera de alimentar a los niños de manera más eficiente y saludable’, pero no es eso”, cuestionó.

Agregó que: “Creo que son el tipo de políticas que se sugieren cuando se está muy lejos de la realidad escolar, de la realidad social de la familia y de los niños y jóvenes en Chile”.

“(El Programa de Alimentación Escolar) es una de las políticas que le ha dado orgullo y prestigio al sistema educacional y al país en el mundo (…). Se puede mejorar como todas las obras humanas, pero es una gran política que el país va a defender y estoy seguro que no se va a discontinuar como la palabra realmente lo significa”, enfatizó.