Desempleo en Chile: economista David Bravo advierte que "no se ha abordado como una emergencia"

Las últimas cifras de desempleo en Chile, dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), encendieron nuevamente las alertas sobre el debilitamiento del mercado laboral. La tasa de desocupación alcanzó un 8,9% en el trimestre móvil enero-marzo, un nivel que el propio Gobierno calificó como “inaceptable” y que refleja un escenario persistente de fragilidad en la generación de empleo.

De acuerdo con el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, estas cifras deben leerse con cautela temporal, porque corresponden a una fotografía de cómo cerró el año anterior.

“Lo que estamos viendo es, más o menos, cómo terminó el año la administración pasada”, aclaró Bravo. Además, advirtió que aún no incorporan efectos recientes, como las variaciones en el precio de los combustibles.

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En su diagnóstico, Bravo recordó que el mercado laboral ya venía mostrando señales de deterioro, las que se han acentuado en un contexto de bajo dinamismo económico. “Cuando vimos en febrero Imacec negativo, en enero Imacec negativo, a un mercado laboral que ya estaba con problemas, las cifras que se ven muestran un empeoramiento”, sostuvo.

El economista insistió en que Chile arrastra una “emergencia laboral” desde hace varios años. Como evidencia, apuntó a la tasa de ocupación, que se ubicó en 56,7%, un nivel inferior tanto al registrado hace un año como al observado antes de la pandemia. “Nos faltan, con este retroceso que tuvimos ayer, 245 mil empleos para recién poner nuestro reloj al año 2019”, advirtió, y sostuvo que el país exhibe hoy niveles comparables a los de 2010.

A lo anterior, se suma la persistencia de una alta tasa de desocupación. “8,9% son prácticamente 39 meses seguidos que hemos tenido tasas del 8% o más”, indicó Bravo, quien expuso que niveles similares solo se habían observado en contextos de crisis como la posterior a la subprime.

Asimismo, Bravo cuestionó la falta de sentido de urgencia en la respuesta de política pública en esta materia. “En general se le ha bajado el perfil al problema, no se ha abordado como una emergencia”, señaló y enfatizó que detrás de las cifras hay personas que ven reducidas sus oportunidades laborales.

En cuanto a las perspectivas, el economista advirtió que el escenario seguirá siendo complejo, especialmente en un contexto internacional adverso, además de los factores internos, como el impacto de políticas laborales recientes.

“El ingreso mínimo no se puede no resolver, pero tampoco se puede tener un aumento del 30% en el salario mínimo sin que eso tenga consecuencias”, afirmó. Así, apuntó al fuerte impacto para trabajadores más vulnerables y en micro y pequeñas empresas.

Bravo recalcó que la clave para revertir la situación pasa por recuperar el crecimiento económico. “El crecimiento económico es una condición necesaria para que el mercado laboral funcione bien”, destacó. Y advirtió que, sin una expansión sostenida, las mejoras en empleo seguirán siendo limitadas.