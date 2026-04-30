"El Presidente es mi único jefe": Poduje relativiza rol de Quiroz y rechaza recortes en Vivienda

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, elevó la confrontación con su par de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la disputa por los recortes al presupuesto.

En diálogo con Radio Infinita, Poduje fue consultado sobre la eventual imposición de ajustes desde la cartera de Quiroz y respondió de manera contundente: “Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe”.

El secretario de Estado también minimizó la influencia de Quiroz dentro del gabinete, al definirlo como “un ministro más entre muchos”, y rechazó que tenga autoridad para exigirle reducir partidas que él estima prioritarias. “El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay, como la ministra Trinidad Steiner, con quien hemos hecho unas labores estupendas de seguridad”, ejemplificó Poduje.

Estas declaraciones se dan en medio de la discusión por los recortes que Hacienda ha propuesto a diversas carteras, en un contexto de restricción fiscal. El propio Poduje admitió que su ministerio atraviesa una situación difícil y reconoció que los recursos disponibles no alcanzan para los próximos días.

Pese a esa realidad, el titular del Minvu afirmó que no cederá en proyectos que considera fundamentales. Entre ellos, mencionó el programa de pavimentos participativos y el mejoramiento de condominios sociales, este último orientado a reemplazar techumbres elaboradas con materiales riesgosos como el asbesto.

“No vamos a cortar los programas de pavimentos participativos”, aseguró, y añadió que “por supuesto” tampoco se suspenderán las reparaciones en viviendas que demandan mejoras urgentes por cuestiones sanitarias.

“Los pavimentos participativos son un programa que es de los más antiguos de Chile, que tiene un costo marginal en el presupuesto y es muy querido por los alcaldes porque, además, son los vecinos los que se organizan para poder mejorar sus calles”, explicó.

Más adelante, Poduje desestimó la sugerencia de recortar el mejoramiento de condominios sociales. Señaló que se trata de viviendas entregadas hace dos o tres décadas, cuyos techos necesitan ser reemplazados, y advirtió que hay techumbres de asbesto que deben cambiarse porque ese material representa un riesgo para la salud, por lo que ratificó que no detendrá ese programa.