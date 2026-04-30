Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de Abril de 2026


"El tiempo lento de Chile": el libro interdisciplinar de la Casa de Bello que busca incidir en las políticas públicas

El libro -ya disponible en el sitio clipp.uchile.cl- reflexiona sobre el contraste entre la velocidad con la que se desarrolla la tecnología y el lento avance de las mejoras sociales.

El libro -ya disponible en el sitio clipp.uchile.cl- reflexiona sobre el contraste entre la velocidad con la que se desarrolla la tecnología y el lento avance de las mejoras sociales.

Nacional

“El tiempo lento de Chile”. Ese es el título del segundo libro del Co-Laboratorio de Innovación con Propósito Público (CLIPP) de la Universidad de Chile, cuyo lanzamiento tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra casa de estudios.

En la instancia, intervinieron las coordinadoras de la publicación: la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Teresa Matus, y la directora de Innovación de la Universidad de Chile, Anahí Urquiza; además de la integrante del directorio de CLIPP, Alejandra Mizala.

El libro -ya disponible en el sitio clipp.uchile.cl– reflexiona sobre el contraste entre la velocidad con la que se desarrolla la tecnología y el lento avance de las mejoras sociales. En total, son 29 policy briefs escritos por académicos de la Universidad de Chile y de otras casas de estudios, sumado a investigadores de fundaciones y representantes de empresas.

Teresa Matus.

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Teresa Matus.

La coordinadora de la publicación y decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Teresa Matus, explicó que lo que motiva a los autores y autoras es poder incidir y acelerar el avance de políticas sociales.

“’El tiempo lento de Chile’ es el tiempo de la espera, no sólo cronológica, sino de todas las multitudes de personas que esperan por mejores cambios para una mejor calidad de vida. Tenemos nueve áreas: los cambios de inteligencia artificial, los cambios educativos, de salud, de trabajo, en la infancia, en el envejecimiento y que desafían a poder hacer un diagnóstico de cómo están fallando nuestros sistemas”, comentó.

De todas maneras, la decana Matus recalcó que el objetivo es “sobre todo, proponer, recomendar, sugerir, hacer innovaciones basadas en la evidencia y que realmente puedan connotar mejores resultados de efectividad para la gente, para las personas, para los territorios”

Alejandra Mizala

La directora del CLIPP y candidata a rectora, Alejandra Mizala.

Por su parte, la directora de CLIPP, Alejandra Mizala, señaló que el mensaje del libro para la Universidad de Chile es claro. “Nos recuerda que la universidad no solo está llamada a observar, a diagnosticar, sino también a anticipar, a proponer e incidir”, dijo.

“Tenemos que ser más universidad pública, más pública en su vocación de incidencia, más pública en su capacidad de articular el conocimiento y más pública en su disposición a innovar con propósito”, añadió.

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