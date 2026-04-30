Diario y Radio Universidad Chile

Interceptan flotilla rumbo a Gaza y detienen a 175 activistas en aguas internacionales

Israel confirmó el operativo. Desde la organización Global Sumud denunciaron que la acción ocurrió en aguas internacionales y acusaron un cerco militar, además de denunciar la pérdida de comunicación con 11 de sus embarcaciones.

Israel confirmó el operativo. Desde la organización Global Sumud denunciaron que la acción ocurrió en aguas internacionales y acusaron un cerco militar, además de denunciar la pérdida de comunicación con 11 de sus embarcaciones.

Internacional

Al menos 175 activistas de una flotilla que se dirigía a Gaza fueron interceptados por fuerzas israelíes y trasladados hacia Israel, en un operativo que el gobierno defendió como control de seguridad, mientras la organización Global Sumud denunció un abordaje en aguas internacionales, daños a embarcaciones y pérdida de contacto con parte de la misión. 

“Aproximadamente 175 activistas procedentes de más de 20 embarcaciones de la flotilla de preservativos se dirigen ahora tranquilamente a Israel”, dijo el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en redes sociales, horas después de afirmar que a bordo de una de las embarcaciones asaltadas había “condones y droga”.

Asimismo, publicó un video en el que puede verse a “activistas pasándolo bien a bordo de los buques israelíes”, sin dar detalles sobre la nacionalidad de los detenidos, que estarían ya siendo trasladados a puerto en Israel. 

Desde la organización Global Sumud denunciaron que la acción ocurrió en aguas internacionales y acusaron un cerco militar. “Botes israelíes han rodeado ilegalmente a la flotilla (…) y amenazado con violencia y secuestro”, señalaron en un comunicado.

“Se ha perdido comunicación con 11 de nuestras embarcaciones”, indicaron, mientras medios israelíes reportaban que varias ya habían sido interceptadas.

También acusaron daños a los barcos durante el abordaje. “Han inutilizado motores y dejado a las tripulaciones atrapadas ante la proximidad de una tormenta masiva”, sostuvieron.

Parte de la flotilla, añadieron, se mantiene en aguas cercanas a Grecia o en dirección a ellas. La organización pidió intervención internacional y responsabilizó a Israel por la seguridad de los activistas.

Entradas relacionadas:

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Gobierno defiende que recortes buscan un "Estado más eficiente": oposición emplaza a transparentar el proceso
post-title
Presidente Kast relata episodio en Temuco: "No me quería prestar el megáfono, lo escondió"
post-title
Interceptan flotilla rumbo a Gaza y detienen a 175 activistas en aguas internacionales
post-title
Ante "desalentadoras" cifras de empleo: Gobierno apuesta por inversión privada y menor carga tributaria

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X